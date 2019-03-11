"Суверенный интернет"? Эфир в 19.05

Возможен ли интернет в одной отдельно взятой стране? Законы против фейк-ньюс и о "национальном" интернете. Песков и Клишас.

На что рассчитывают российские законодатели? Как можно поддерживать бизнес-транзакции при “суверенном интернете”?

Обсуждают политик Константин Боровой, IT- предприниматель и интернет-активист Александр Исавнин (Роскомсвобода, “Цифровая оборона”), адвокат задержанных на митинге Михаил Бирюков.

В видеотрансляции в 19.05

Ведет программу Елена Фанайлова



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