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"Суверенный интернет"? Эфир в 19.05

Демонстранты с "иконой" Павла Дурова, основателя мессенджара Telegram. Москва, 10 марта 2019

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Митинг в защиту интернета: можно ли остановить ограничения свобод в России? Обсуждают Константин Боровой, Александр Исавнин, Михаил Бирюков.

Возможен ли интернет в одной отдельно взятой стране? Законы против фейк-ньюс и о "национальном" интернете. Песков и Клишас.

На что рассчитывают российские законодатели? Как можно поддерживать бизнес-транзакции при “суверенном интернете”?

Обсуждают политик Константин Боровой, IT- предприниматель и интернет-активист Александр Исавнин (Роскомсвобода, “Цифровая оборона”), адвокат задержанных на митинге Михаил Бирюков.

В видеотрансляции в 19.05

Ведет программу Елена Фанайлова

Опрос на улицах Москвы

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