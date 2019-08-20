Суд отказался вернуть "дачу Сердюкова" государству

Суд в Краснодарском крае отказал Росимуществу и военной прокуратуре в требовании вернуть Министерству обороны участок земли с особняком на побережье в пригороде Анапы. Дом на берегу моря был передан Министерству обороны администрацией города для строительства радиолокационной станции и сразу перепродан частной компании, предположительно, связанной с родственником бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова.

О вступлении в силу решения суда сообщила во вторник газета “Коммерсантъ”. Речь идёт об участке земли в посёлке Большой Утриш на берегу Чёрного моря. На небольшой косе размещены летний дом, гараж и сторожка – в 2010 году министр обороны России Анатолий Сердюков попросил передать участок военным для строительства радиолокационной станции Черноморского флота. Через год, в сентябре 2011 года, переданная земля была признана министерством непрофильным активом и перепродана частной компании.

После отставки министра обороны, он был допрошен по этому делу. По предположению следствия, реальным владельцем недвижимости на берегу моря стал зять Сердюкова Валерий Пузиков. Однако уголовное дело о продаже участка заведено не было.

В 2013 году Росимущество и военная прокуратура обратились в суд с иском о возврате участка государству. Через несколько судебных инстанций, в 2017 году, все решения по делу были отменены, а компания, получившая землю, была признана добросовестным приобретателем. Вернуть землю военным суд отказался, посчитав, что сроки подачи искового заявления были пропущены.