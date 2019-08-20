ТАСС сообщил о бегстве за границу подозреваемого по делу 27 июля

Один из подозреваемых по уголовному делу о массовых беспорядках на акции в поддержку кандидатов в Мосгордуму 27 июля, подмосковный активист Илья Анохин мог скрыться от следствия и уехать за границу. Об этом сообщает государственное агентство ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

По словам собеседника агентства, активист уехал из России сразу после того, как был оштрафован за участие в акции. По словам другого источника, Анохина пытается отыскать следствие. При этом не уточняется, объявлен ли он в розыск. Следственный комитет информацию агентства пока что не комментировал.

Анохин — один из 14 человек, которых следствие ранее называло предполагаемым участников беспорядков. 9 августа ТАСС сообщал о его задержании, больше никакой информации о нём нет.