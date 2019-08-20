ТАСС сообщил о бегстве за границу подозреваемого по делу 27 июля

Один из подозреваемых по уголовному делу о массовых беспорядках на акции в поддержку кандидатов в Мосгордуму 27 июля, подмосковный активист Илья Анохин мог скрыться от следствия и уехать за границу. Об этом сообщает государственное агентство ТАСС со ссылкой на неназванный источник.
По словам собеседника агентства, активист уехал из России сразу после того, как был оштрафован за участие в акции. По словам другого источника, Анохина пытается отыскать следствие. При этом не уточняется, объявлен ли он в розыск. Следственный комитет информацию агентства пока что не комментировал.
Анохин — один из 14 человек, которых следствие ранее называло предполагаемым участников беспорядков. 9 августа ТАСС сообщал о его задержании, больше никакой информации о нём нет.
- По делу о массовых беспорядках и применении насилия к сотрудникам Росгвардии и полиции после акции 27 июля в Москве арестованы 13 человек. Ни один из них не признал своей вины в участии в беспорядках. Петицию с требованием закрыть уголовное дело подписали более 140 тысяч человек, уголовное дело о беспорядках осудили правозащитники и экспертное сообщество.
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