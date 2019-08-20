Две российские станции мониторинга радиации, которые отключились после взрыва на полигоне под Северодвинском, возобновили свою работу. Об этом в твиттере сообщил секретарь Организации Договора о запрете ядерных испытаний Лассина Зербо. По его словам, речь идёт о станциях Пеледуй в Якутии и станции Билибино на Чукотке.

Всего, как сообщалось ранее, после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, в России перестали работать четыре станции мониторинга, которые входят в международную сеть по наблюдению за ядерными испытаниями. Эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal, не исключают, что отключения могут быть связаны с попыткой российских властей скрыть информацию о причинах взрыва.

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. Погибли по меньшей мере пять сотрудников госкорпорации "Росатом". Минобороны не раскрыло подробности испытаний. "Росатом", в свою очередь, настаивает, что ЧП произошло во время работ с реактивной установкой. Росгидромет сообщил, что в день взрыва радиационный фон в Северодвинске кратковременно вырос в 16 раз, но в течение дня нормализовался.