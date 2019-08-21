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Археология

Вторая Болотная. Эфир в 18:05

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Что стоит за полицейским террором в Москве?

Жестокое подавление протестных митингов в Москве и арест оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму в июле-августе 2019 года оказались неожиданными для общества. Что это было: акция устрашения? Попытка силового переворота? Репетиция диктатуры? Насколько автономна репрессивная машина, готова ли она к большому террору и представляет ли угрозу для самой власти?

В студии Радио Свобода - политолог Глеб Павловский и Алексей Федяров, глава юридического департамента "Руси сидящей". Эфир в 18:05

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