Вторая Болотная. Эфир в 18:05

Жестокое подавление протестных митингов в Москве и арест оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму в июле-августе 2019 года оказались неожиданными для общества. Что это было: акция устрашения? Попытка силового переворота? Репетиция диктатуры? Насколько автономна репрессивная машина, готова ли она к большому террору и представляет ли угрозу для самой власти?

В студии Радио Свобода - политолог Глеб Павловский и Алексей Федяров, глава юридического департамента "Руси сидящей". Эфир в 18:05