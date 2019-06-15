Точки кипения. Эфир в 18:05

От ингушского Магаса до архангельского Шиеса, от сквера в Екатеринбурге до московских бульваров 12 июня 2019 года – на карте России появляются все новые точки гражданского протеста против произвола властей и связанных с ними структур. Значит ли это, что Россия вступила в период социального протеста и мобилизации, как в годы перестройки? Могут ли эти «точки кипения» объединиться в единый котел протеста и повлиять на власть? Зарождается ли в России новое гражданское общество и публичная политика?

Гости Радио Свобода - Борис Грозовский, экономический обозреватель, и Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги. Эфир в 18:05.