ФАС: стоимость авиабилетов на "Сухой Суперджет" на 20 процентов выше

Средняя стоимость авиабилетов на направлениях, обслуживаемых "Сухой Суперджет 100", на 20 процентов выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными самолётами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева в правительство.

В нём отмечается, что это связано с тем, что расходы на эксплуатацию единственного российского среднемагистрального лайнера, почти в два раза выше, чем при использовании иностранных самолётов-аналогов. По информации авиакомпаний и аэропортов, основная причина этого в длительных простоях "Сухой Суперджет 100" - из-за ожидания запчастей и ремонта, говоритсяв письме. По словам источника РБК, более высокие цены на билеты устанавливаются на маршрутах, где основной перевозчик "Аэрофлот" и у него нет серьезной конкуренции с другими авиакомпаниями.

Глава ФАС предлагает субсидировать из бюджета расходы авиакомпаний на лизинг "Сухой Суперджет 100", а также минимизировать их затраты при простоях самолётов.

В прошлом году средний налет "Сухой Суперджет 100", составил 3,6 часа в сутки. У его иностранных конкурентов - Airbus A320 и Boeing 737−800 - этот показатель составляет 10 и 11 часов в сутки соответственно. При этом за последний год с российским самолётом произошло шесть аварий, в том числе катастрофа в Шереметьеве 5 мая, жертвами которой стал 41 человек.

После катастрофы "Аэрофлот", которому принадлежал самолёт, начал массово отменять и переносить рейсы на "Сухой Суперджет 100", а в интернете появилась петиция о прекращении эксплуатации данного типа самолетов. Треть россиян заявили, что будут стараться выбирать рейсы на иностранных лайнерах – европейском Airbus или американском Boeing.

Весной этого года от этих самолетов отказался ирландский перевозчик CityJet — единственный в Европе эксплуатант российского лайнера. Самолёты простаивали из-за нехватки запчастей.

