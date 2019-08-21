Baza рассказала о новых заказах компаний, связанных с Пригожиным

Компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, в 2019 году выиграли проводившиеся мэрией Москвы тендеры на поставку продуктов питания в детские дома, пансионаты для ветеранов и инвалидов и психиатрические диспансеры, на сумму около 4 миллиардов рублей. Это утверждает в своём расследовании издание Baza.

Baza отмечает, что общая сумма тендеров, выигранных компаниями, связанными с Пригожиным, достигла в этом году 34 млрд. Речь идёт главным образом о поставках продуктов в московские школы и детские сады.

Baza называет несколько компаний, выигрывавших тендеры - в их числе "Верона", "Комбинат дошкольного питания", "Школьник ЮЗ", "АВК", а также "Комбинат питания Конкорд". Как правило, Пригожин прямо не является владельцем этих компаний, однако Baza (как ранее "Проект" и другие СМИ, а также Фонд борьбы с коррупцией) утверждает, что косвенных данных достаточно, чтобы говорить об их связи с бизнесменом. Так, телефон АВК, указанный в базе СПАРК-Интерфакс, совпадает с номером «Комбината питания "Конкорд"», гендиректором которого является лично Евгений Пригожин.

Именно "АВК" выграла тендер, проводившийся Дирекцией по обеспечению деятельности организаций труда и социальной защиты населения Москвы, на поставки питания в учреждения, в которых живут дети-сироты, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, люди с психическими отклонениями. Как утверждает Baza со ссылкой на жалобы этих учреждений, нередко им поставляют некачественные продукты, в частности овощи "со следами порчи грызунами" и "повреждённые гнилью".