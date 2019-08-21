Baza рассказала о новых заказах компаний, связанных с Пригожиным

Компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, в 2019 году выиграли проводившиеся мэрией Москвы тендеры на поставку продуктов питания в детские дома, пансионаты для ветеранов и инвалидов и психиатрические диспансеры, на сумму около 4 миллиардов рублей. Это утверждает в своём расследовании издание Baza.
Baza отмечает, что общая сумма тендеров, выигранных компаниями, связанными с Пригожиным, достигла в этом году 34 млрд. Речь идёт главным образом о поставках продуктов в московские школы и детские сады.
Baza называет несколько компаний, выигрывавших тендеры - в их числе "Верона", "Комбинат дошкольного питания", "Школьник ЮЗ", "АВК", а также "Комбинат питания Конкорд". Как правило, Пригожин прямо не является владельцем этих компаний, однако Baza (как ранее "Проект" и другие СМИ, а также Фонд борьбы с коррупцией) утверждает, что косвенных данных достаточно, чтобы говорить об их связи с бизнесменом. Так, телефон АВК, указанный в базе СПАРК-Интерфакс, совпадает с номером «Комбината питания "Конкорд"», гендиректором которого является лично Евгений Пригожин.
Именно "АВК" выграла тендер, проводившийся Дирекцией по обеспечению деятельности организаций труда и социальной защиты населения Москвы, на поставки питания в учреждения, в которых живут дети-сироты, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, люди с психическими отклонениями. Как утверждает Baza со ссылкой на жалобы этих учреждений, нередко им поставляют некачественные продукты, в частности овощи "со следами порчи грызунами" и "повреждённые гнилью".
- Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, неоднократно обвинял компании Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", в коррупции и поставках некачественной еды. В частности, он обвинил компанию "Конкорд" во вспышке дизентерии в московских детских садах и школах в декабре 2018 года.
- В конце марта издание "Проект" сообщило, что к поставщикам продуктов питания, связанным с Пригожиным, с 2011 года было подано более 700 исков из-за некачественной еды на сумму почти 900 миллионов рублей. При этом, по подсчётам "Проекта", за фирмами, связанными с "поваром Путина", остается 90 процентов рынка школьного питания и они продолжают получать госзаказы, на которых, по утверждению СМИ, заработали более 139 миллиардов рублей. В "Конкорде", комментируя расследование "Проекта", назвали издание "интернет-помойкой, существующей на деньги Госдепа" и отказались отвечать на вопросы по существу.
- Структуры Пригожина или отрицают обвинения, содержащие в расследованиях, или утверждают, что те или иные упомянутые в них компании не имеют отношения к Пригожину. Расследование Baza они пока не комментировали.
- Кроме компаний, занимающихся поставкой еды, Евгения Пригожина связывают с деятельностью так называемой "фабрики интернет-троллей", а также ряда частных военных компаний, действующих в Африке и на Ближнем Востоке, в том числе "ЧВК Вагнера". В США против "повара Путина" выдвинуты обвинения во вмешательстве в выборы, из-за которых он внесён в санкционный список. Сам бизнесмен обвинения отвергает.