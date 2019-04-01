Компания Пригожина подала в суд на Навального, Соболь и ФБК

Компания "Московский школьник", связанная с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным и занимающая поставками продуктов питания в учебные заведения и детские сады, подала в суд на Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Кроме фонда ответчиками в иске указаны сам Навальный, юрист ФБК Любовь Соболь и бывшая сотрудница "Московского школьника" Наталья Шилова: в феврале на Youtube-канале "Навальный Live" она рассказала о том, что компания буквально "травит детей" и что за время работы в "Московском школьнике" она ни разу не видела, чтобы на молочные продукты и яйца были получены настоящие ветеринарные справки. ​

При этом суть претензий в иске "Московского школьника" не раскрывается.