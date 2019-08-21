"Кто скажет правду?" Соцсети о радиоактивном шлейфе Северодвинска

Новости последних дней снова запустили в Сети волну обсуждения взрыва под Северодвинском 8 августа. Четыре российские станции мониторинга радиации, в том числе ближайшие к месту аварии, перестали передавать данные измерений - об этом сообщил Лассина Зербо, исполнительный секретарь международной системы мониторинга Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Вскоре после этого в твиттере Зербо был опубликован компьютерный ролик, моделирующий возможный путь радиоактивного облака.

Если сообщения о "проблемах со связью" на станциях мониторинга радиации подтолкнули многих комментаторов к мысли, что бояться есть чего, то публикация ролика окончательно убедила многих в том, что их накрыло шлейфом от ядерного взрыва. И как обычно, реакция властей только усилила параноидальные настроения и подстегнула спрос на портативные дозиметры.

Олег Козырев

Чукотка и Алтай уже не передают данные о радиационном фоне. Как-то это нехорошо. Это ж очень далеко от места взрыва.

Ольга Ткаченко

Неохота паниковать, но что же там за выброс немыслимый.

Сергей Абашин

Вождь ведёт себя так же, как и во время взрыва подлодки. Трусливо пытается всё скрыть и снять с себя ответственность

Глеб Морев

Кажется, <трындец> реальный. Дедушка нас всех с собой в могилу утянет.

Глеб Павловский

Очень и очень плохой знак для масс, чью конспирологию вскармливали целое десятилетие. Закрыв станции, Кремль сообщил другие - данные путинскому большинству: ЭЙ, МЫ ВАС ТРАВИМ! Неважно как оно там на деле - изотопы вреднее цукатов любой #оранжевойреволюции™

Андрей Десницкий

Дорогие физики-химики, насколько я понимаю, дозиметры - довольно простые и широко распространенные приборы. Станции не передают информации, но ведь наверняка есть независимые замеры? Что они говорят?

Ирина Куминова

Компьютерное моделирование... реальность может быть страшнее...

Даниил Ньюман

Ничего про размерность шкал не понял, но выглядит бодренько. HBO продолжения Чернобыля снять не хочет?

Лена Артика

Где же наша Ульяна Хомюк, кто скажет правду?

Илья Ковалев

Судя по тому, что 8 августа произошла трагедия, а 9 и 10 августа москвичей в штиль уговаривали не выходить из дома, мол всех поубивает ураганом - кажется, начала восстанавливаться картина...

По ходу, этих «мудрых» полководцев история с Чернобылем ничему не научила.

Иван Яковина

На Москву, ее окрестности и всю центральную Россию садится огромное радиоактивное облако. Власти неделю молчат. Все станции слежения за радиацией выключены. Путин из Парижа(!) говорит, что все нормально, бояться нечего.

Поскольку то же самое говорит всегда врущий Песков, бояться точно НАДО.

Детей я бы из Москвы точно вывез. Ну и йоду попил бы, чтобы щитовидку защитить.

А всем, кто любит Путина, надо всегда напоминать теперь - это его больная страсть к оружию и неумение его делать стали причиной этого <кошмара>. Только он виноват в Чернобыле-лайт, который он сейчас устроил всей стране и ряду ее соседей.

Руслан Джуманбаев

Главное - не сильно светиться от счастья! Радиоактивное заражение должно быть незаметным и скрытым, как это повелось со времен СССР! Соседи у нас мирные. Травят не со зла. По-другому жить просто не умеют. Что там по гражданской обороне проходили? Принимайте йод, кальциесодержащие минералы. И воздержитесь от свежего радиоактивного молока на пару месяцев. Особенно детям.

Варвара Бабицкая

И лечусь «Столичною» лично я,

Чтобы мне с ума не стронуться:

Истопник сказал, что «Столичная»

Очень хороша от стронция!

Юрий Сапрыкин

Мне отец эту песню пел в мае 86-го. И капал йод в минералку.

Другие призывают не впадать в панику на основании компьютерной графики, которая может не иметь ничего общего с реальностью.

Сергей Макаревич

...Это лишь уровень насыщенности дисперсией атмосферы в течение времени при источнике данной дисперсии под Северодвинском. И если во время Ч взять насыщенность как N, то все остальные цвета/величины - производные от N в сторону уменьшения. Ни о каком уровне радиации тут речь идти не может в принципе. Я понимаю ещё, когда нечто подобное вытворяет школьник, но когда подобное позволяет себе секретарь очень сильно не последней в этом мире организации, возникают вопросы не к материалу, а к уровню профессионализма данного секретаря. Ну, или к его психическому здоровью.

Алексей Зайцев

Взял метеорологическую софтину и затолкал туда не разбираясь аэрозоля в рамках неизвестной модели. А модель вероятно предусматривала разрушение со временем частиц аэрозоли и рост их количества. Но картинка красивая. Если еще год так порисовать всю Землю раскрасит.

И, конечно, без охранительски-патриотических комментариев картина была бы неполной.

Алекс Ласкин

Мультики "Госдепсоюзмультфильм".

А доказательства есть?

Конечно, если бы данные со станций мониторинга радиации были известны, для спекуляций не было бы нужды. Большинство комментаторов считают, что передавать информацию станции перестали неспроста.

Эль Мюрид

По всей видимости, реальные данные противоречат заявлениям властей, что ситуация не вызывает опасений. Иной причины секретить информацию просто нет.

Лев Василишин

Как бы это помягче спросить: какова цена конспирации? И что будет дальше?

Андрей Казачкин

А зачем вам знать правду? Вы что, все разрушить хотите? В свое время патриарх Алексий 2 на вопрос о роли СССР во ВМВ сказал, что "Правду открывать нельзя, иначе все рухнет". Это общий принцип на котором построена совецкая государственность. Ложь ее основная Скрепа! Так что если хотите родину сберечь, лучше не допытываться до истины..

Вадим Лукашевич

...Если бы станции слежения передали всплеск уровня радиации из-за взрыва в Северодвинске, то фактически это свидетельствовало бы о нарушении Россией Договора о запрещении ядерных испытаний. Отсюда и "проблемы со связью". А в действительности - тут с башкой у руководства страны проблемы, а не со связью....

К выводу о нарушении Россией международных договоров пришел и эксперт Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев, к которому обратилось за комментарием радио "Говорит Москва":

Это связано с секретной информацией военных, а шлейф из Северодвинска мог дойти даже до Чукотки.

«Всё очень тривиально. Там проводились секретные испытания. Ежели передавать все сведения с окружающих станций о радиационной обстановке, по этим сведениям можно восстановить, что там было за испытание. А так как оно секретное, это не хочется делать. Поэтому фактически засекретили данные этих станций. Тем более, это связано с испытанием оружия. Пока секретность не снимут, мы ничего не будем знать. Вспомните Чернобыль. Всё один к одному».

Александр Фельдман

Да <уж>. Кто-то крепко застрял мозгами в 1985 году.

Прости, Борис Николаевич. Но ты был неправ, отказавшись от люстрации. Это мы тебе точно не забудем ни при каких условиях.

Хотя, конечно, возможны и другие объяснения.​

Юрий Марцинчик

Ну Путин же сказал - никакой радиации нет! Вот станции и отключили, чтобы зазря не работали, электричество не потребляли. Ведь никакая станция не посмеет противоречить словам нацлидера!

Дмитрий Носачев

Станции передавали данные странам НАТО, подрывая и подмывая престиж, лили воду на мельницу заведомо ложных измышлений, сеяли панику и нагнетали истерию. В настоящее время станции закрыты, против сотрудников возбуждено дело о создании экстремистского сообщества. Проводятся обыски, выемка документов, конфискация датчиков.

Юрий Шабельников

"Во-первых, двигатель химический.

Во-вторых, никакой радиации.

В-третьих, радиация конечно есть, но она безопасная.

В-четвертых, никто не пострадал, а погибшие будут представлены к наградам..."

Денис Автономов

Вы все врете. Взрыва не было. Ракета не наша. Мы не знаем. Ракета наша, но она год тому уволилась... И т. д.

Или, как сказал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, "передача данных со станций национального сегмента международной системы мониторинга для любой страны является сугубо добровольным делом".​

Иван Давыдов

Пора бы уже Михаилу Леонтьеву провести мастер-класс по правильному общению с журналистами для сотрудников МИД. Он бы ту же мысль упаковал в три слова. Максимум.

Многие комментаторы считают, что если бы компьютерная модель показала движение радиоактивного шлейфа на Запад, переговоры Путина с Макроном могли бы проходить в другой тональности.

Андрей Шипилов

Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) опубликовала видео распространения радиоактивного облака после взрыва в Северодвинске с момента взрыва по сегодня.

Сейчас все его перепощивают, найти не проблема.

Но...

Вот на что почему-то никто не обратил внимания, так это на то, что с момента взрыва облако проходит широкой полосой ТОЛЬКО по территории России и его ближайших друзей: Иран, Казахстан, Туркменистан, Киргизстан... и далее - к Камчатке

Посмотрите, насколько точно, прецизионно облако обтекает Украину, Беларусь, Саудовскую Аравию, проходя практически точно по госгранице, и не засовываясь вовнутрь.

Зацените работу Мировой Закулисы!

Герман Обухов

Вот что очень жаль, так это движение облака не в ту степь, - если бы оно накрыло Евролу и Францию, где Пукин беседовал с Макроном, было бы веселее.. А так - Европе пофиг веники че там в Сибири

Алхас Абгаджава

Эманюель Жан-Мишельевич, если в тебе есть хоть что-то мужское, приезжай с ответным визитом к Путину...в Северодвинск.

ФБ ты читаешь, русский знаешь. Та что увидишь, я думаю))

Несколькими днями раньше стало известно, что врачей Архангельской областной больницы, которые лечили пострадавших от аварии, не предупредили, что их пациенты облучены. От происходящего у многих остается ощущение дурной бесконечности: что бы ни произошло под Северодвинском, правду многие рассчитывают узнать не раньше, чем телеканал HBO снимет об этом очередной сериал лет тридцать спустя.

Вадим Лукашевич

...Российская власть поступает преступно, скрывая информацию о действительном уровне радиационного заражения местности и людей. Речь идёт не о технических деталях и конструкции взорвавшегося устройства, а именно об уровне радиационной опасности для людей. И сам факт сокрытия последствий взрыва свидетельствует, что эти последствия тяжелее, чем можно представить, т.е. там есть что скрывать.

Добавлю - мне не жалко погибших военных и сотрудников Росатома. Они создавали ядерное оружия для убийства - и сами стали его первыми жертвами. У каждого из них был выбор профессии и рода занятий, но они предпочли создавать изощренное орудие убийства. Это их карма.

Про погибших на "Лошарике" нам сказали, что они герои, потому что "предотвратили глобальную катастрофу". ХЗ, но кого спасли эти, погибшие от радиации в Неноксе? Они напрямую работали как раз на будущую глобальную катастрофу. Связался с дьяволом - выбрал свою судьбу. Поделом.

А выбор есть всегда, до самого последнего момента.

Михаил Дурненков

Ну вот посмотрели мы сериал "Чернобыль", выдохнули, а затем как будто решили разыграть все буквально до запятой. Еще раз.

Вот уж, казалось бы, чудовище названо, очерчено, разъято до косточек, оцифровано, отрефлексировано в искусстве и с близкого расстояния рассмотрено всем миром.

Ан нет, а оно живое и активное, и ни капли не стыдясь отсутствия идеологии и сакральности (почитай исподнего) продолжает губить людей в массовых количествах. Удивительно мне это!

Удивительно, что продолжается это странная вера в то, что государство - (любое государство!) важнее, чем жизнь людей.

Удивительно мне это, когда умный, талантливый, интересный человек напротив меня топит за эти ценности, а у самого двое маленьких детей - мальчик и девочка.

Мальчик, который потом пойдет служить в армию, и которым как мясной пробкой заткнут любую смертельно опасную дыру, не задумываясь, и девочка, которая в принципе за человека не считается, которой запретят в роддоме иметь трусы, потому что врач не должен тратить время на то, чтобы пациент снимал перед ним трусы.

Удивительно и непостижимо.

Полина Золотовицкая

Когда я посмотрела "Чернобыль", меня вскрыло больше всего именно от этого. От ощущения, что ничего не поменялось. Что эти основные тогда преступления государства - ложь (из-за страх потерять власть и влияние - в частности перед Западом) и отношение к людям как к биороботам - эти основные и страшные вещи никуда не делись. И поэтому всё может опять повториться.