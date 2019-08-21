50 лет назад, 21 августа 1969 года, в первую годовщину ввода войск стран Варшавского договора на территорию Чехословакии, в стране достигли пика массовые протесты против оккупации. Только на Вацлавскую площадь в центре Праги в этот день вышли протестовать более 50 тысяч человек.

Десятки тысяч граждан Чехословакии участвовали в стихийных митингах в нескольких городах. Протесты начались 16 августа и через пять дней, в годовщину вторжения, милиция и армия начали их жестокое подавление, применив в том числе танки и бронетранспортеры. Тогда были убиты 5 человек и сотни – ранены. Эти события в Чехии известны как "день, когда стреляли по своим".

Памятные мероприятия по случаю 50-летия этих событий, а также 51-й годовщины ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию 21 августа 1968 года проходят в нескольких городах Чехии.

В Праге вечером начнется марш по центральным улицам. Его участники хотят напомнить о том, что виновные в убийствах, совершенных в августе 1969 года, до сих пор не наказаны, а жертвы и их родственники не получили компенсации от государства.

В городе Пльзень уже днём начался митинг "Здесь – не Россия. Но и здесь, и там сейчас на карту поставлено многое". Его организаторы хотят напомнить "об исторических и нынешних угрозах свободе со стороны России", а также выразить солидарность с участниками акций протеста в Москве в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которым было отказано в участии в выборах. Одним из участников этой акции является бывший депутат Европарламента от Чехии Яромир Штетина, в начале 90-х работавший журналистом в России:

– Почему акция, в которой вы участвуете, называется "Здесь не Россия", почему подчеркивается именно это?

– Я думаю, организаторы исходят из того, и я из этого исхожу тоже, что продолжается то, что я называю российской имперской политикой. Это кремлёвская политика, в которой есть черты того, что в 1968 году пришло в мою страну. Это и атака на Грузию, и атака на Украину, фальсификации исторических данных – это все повторяется. И поэтому надо сказать: мы – не Россия. Не может повториться, чтобы мы снова стали колонией Российской Федерации. Если я говорю "Российская Федерация", я имею в виду тех, кто руководит этой страной, я не имею в виду русский народ.

–​ Несколько памятных акций в связи с событиями 1968-го и 1969 года проходят сегодня по всей Чехии. Их организаторы говорят об угрозе со стороны России, об эпохе постправды, наступившей после аннексии Крыма. По вашему мнению, сохраняется ли эта угроза?

– Я думаю, что угроза со стороны России существует. Я думаю, что очень точно выразился генерал Герасимов, который был начальником генерального штаба российской армии в 2014 году, когда взяли Крым. Он сказал, что хорошо сказанное слово значит больше, чем ракетные или танковые системы. Россия этим руководствуется, есть угроза политической лжи, исходящей из Москвы. Поэтому я думаю, что надо помнить о словах, которые мне когда-то сказал наш бывший президент Вацлав Гавел: "Мы не должны бояться России, мы должны бояться за Россию".

–​ Вы следите за событиями в России? Чувствуете ли вы солидарность с протестующими, которые выходили в последние недели протестовать на улицы Москвы?

– Конечно! Потому что видно, что русский народ не заснул, он еще живёт и способен выйти на улицу, сказать громко свое мнение про сегодняшнюю Россию. Надо просто поддержать слабенькую российскую оппозицию. Но поскольку я был пять лет членом Европейского парламента, я боюсь, что Евросоюз не слишком противостоит такой вот российской политике.

–​ В чем это проявляется?

– Например, госпожа Могерини, которая является комиссаром иностранных дел Евросоюза, никогда себе не позволила критиковать имперскую политику России. И она не единственная, конечно, эта критика не появляется даже у наших политиков. Отношение, например, к украинской войне, которое высказывает наш президент Милош Земан, разделяет и она. Я думаю, так происходит из-за трусости, из того, что торговые интересы сильнее, чем вопрос прав человека, – считает Яромир Штетина.

21 августа 1968 года в Чехословакию были введены войска стран Варшавского договора, чтобы прекратить реформы, направленные на либерализацию общественной и экономической жизни, которые начал председатель ЦК КПЧ Александр Дубчек. В 2008 году Чешский институт по изучению тоталитарных режимов подсчитал, что точное число жертв столкновений военных с гражданами Чехословакии – 108 человек.

Массовые протесты в августе 1969 года были жестоко подавлены. После этого наступила эпоха так называемой нормализации, когда из-за тотального контроля со стороны коммунистической власти над обществом подобные массовые выступления стали практически невозможны – вплоть до 1989 года.