Искажаются факты. Чехия не согласна с российской оценкой событий 1968 года

Президент Милош Земан в среду вызвал посла России в Чехии Александра Змеевского для обсуждения ситуации, сложившейся в связи с намерениями законодательно присвоить в России ветеранский статус участникам ввода войск в Чехословакию в августе 1968 года. Ранее министерство иностранных дел Чешской Республики высказало серьезную озабоченность этими планами. Принятия такого закона уже несколько лет добивается КПРФ, а теперь и еще и депутаты "Справедливой России" вместе с ЛДПР. Законопроект находится в Госдуме на стадии предварительного рассмотрения, дата голосования по нему в первом чтении пока не определена.

В сообщении чешского МИД говорится, что сам факт присвоения ветеранского статуса участникам операции "Дунай" не оспаривается, так как "министерство иностранных дел признает, что вопросы социальной политики являются внутренними вопросами для каждой страны", однако в Праге считают недопустимым обоснование этого шага, которое, в частности, содержится в предложенном для одобрения тексте поправок в закон "О ветеранах". Законопроект № 564208-7 о распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих Вооруженных Сил СССР, направлявшихся в Чехословакию с 21 августа по ноябрь 1968 года в составе войск государств-участников предлагает включить такую фразу о присвоении ветеранского статуса: за "выполнение задач при подавлении попытки государственного переворота и обеспечении стабилизации ситуации в ЧССР на период масштабной военно-стратегической операции войск стран-членов Варшавского договора с 21 августа до ноября 1968 года".

Эта оценка событий Пражской весны, очевидно, мнение двух авторов законопроекта: депутатов Госдумы от КПРФ Юрия Синельщикова и Николая Коломейцева. В составленной ими пояснительной записке к законопроекту говорится: "Общеизвестно, что ОВД (Организация Варшавского договора. – РС) была создана как противовес агрессивному по сей день Северо-Атлантическому военно-политическому блоку стран Запада во главе с США (HATO/NATO)... К сожалению, обстановка в Чехословакии способствовала активизации натовских стратегов… Перед странами-участницами ОВД, связанными с ЧССР договорными обязательствами по защите и взаимопомощи, встала альтернатива: либо позволить потенциальному противнику силой сменить государственный строй в Чехословакии и получить возможность создать на её территории свою группировку войск; либо решительно воспрепятствовать наглой экспансии "демократии" и пересмотру итогов Второй мировой войны".

"Формулировки, которые использует русская сторона, – это оценка тех событий с точки зрения прошлой эпохи, документов советской эры, которые отражают события оккупации Чехословакии в августе 1968 года, – говорит чешский историк Ян Немечек, сотрудник Института истории Академии наук Чехии. – Они не учитывают историческую оценку, то, как мы понимаем эти события с точки зрения сегодняшнего дня, то есть что речь шла об оккупации, о вторжении войск Варшавского договора под руководством Советского Союза на территорию Чехословакии. По этой причине можно сказать, что такая формулировка неприемлема для чешской стороны".

По словам депутата Юрия Синельщикова, современную оценку событий 1968 года нужно отбросить и пользоваться историческими документами советского времени. "Современная Чехия может воспринимать эти события как оккупацию, но мы должны фиксировать события на тот момент, – считает он. – Во-первых, было волеизъявление чехов и отчасти словаков, во-вторых, есть Варшавский договор, из которого следует, что мы обязаны друг другу оказывать помощь. Решение принималось не Брежневым, а Организацией Варшавского договора, поэтому мы не собираемся сейчас объявлять, что то решение было незаконным. Мы говорим, что оно было законным. Для оценки того, что тогда было, а также для оценки отношения чехов, мы должны обратить внимание на последующие события: впоследствии был заключен договор о том, чтобы советские войска были оставлены, размещены на территории Чехословакии. То есть это была воля чехословацкого правительства. Поэтому насчет агрессии и оккупации мы категорически не согласны, наши ветераны не хотят быть оккупантами и агрессорами, хотя наша власть горбачевская и прежняя, может быть, считают по-иному".

После того как войска Варшавского договора были введены в Чехословакию, либеральные реформы Пражской весны, начатые после избрания первым секретарем ЦК КПЧ Александра Дубчека, полностью свернули. Они предусматривали свободу высказывания, практически полную отмену цензуры, возвращение гражданам права на свободу собраний, возникновение общественных организаций, объединений и союзов. Именно тогда стали говорить о "социализме с человеческим лицом", так как чехословацкие власти считали, что реформы возможны даже при условии существования однопартийности. Только августовские танки стали препятствием для их реализации. Все руководство ЦК КПЧ, включая Дубчека, было вывезено после этого в СССР для переговоров, которые состоялись 24–26 августа 1968 года. Здесь и было подписано то самое "соглашение", о котором говорит Синельщиков, – об оставлении на неопределенный срок советских войск в Чехословакии – полностью на советских условиях.

После этих событий председателем ЦК КПЧ был назначен Густав Гусак, поддержавший действия Москвы. Началась так называемая "нормализация", то есть сворачивание реформ и установление диктатуры, против чего и протестовал студент Ян Палах, совершивший самосожжение в Праге 16 января 1969 года. Его похороны превратились в массовую акцию протеста, что свидетельствовало о неприятии чешским обществом действий Советского Союза.

Именно тогда начались репрессии в отношении всех несогласных с оккупацией Чехословакии, которые проводились под руководством сотрудников КГБ СССР, дававших советы своим чехословацким коллегам по созданию "эффективных" органов госбезопасности. Советники из Москвы годами жили в Праге, занимая несколько вилл.

После решения о выводе советских войск из Чехословакии в августе 1993 года президентами России и Чехии был подписан договор о дружбе, в котором говорится о необходимости "положить конец тоталитарному прошлому, связанному с неприемлемым применением силы против Чехословакии в 1968 году и дальнейшим неоправданным пребыванием советских войск на чехословацкой территории". Об этом напомнило министерство иностранных дел Чехии в своей нынешней ноте в связи с намерением принять законопроект №564208-7.

В России это уже вторая попытка признать ветеранами участников подавления Пражской весны. Первая была предпринята теми же депутатами Госдумы от КПРФ три года назад, но она не увенчалась успехом: 17 января прошлого года большинством голосов законопроект был отклонен.

Во время обсуждения в Госдуме Синельщиков аргументировал необходимость голосовать за документ тем, что якобы участники операции "Дунай" вынуждены были вести боевые действия: "С первых часов ввода наших войск радикально настроенные граждане начали демонстрировать активное неповиновение: в Праге и в других местах велись перестрелки, советских солдат убивали из-за угла, наши войска отвечали автоматными очередями, гибли люди и с одной, и с другой стороны… 23 августа 1968 года семь советских БМП было подожжено бутылками с зажигательной смесью – по крайней мере, один из них сгорел вместе с экипажем, – было уничтожено и повреждено более 300 военных автомобилей. Советскими войсками из тайных складов было изъято значительное количество оружия. Таким образом, советские войска готовились к боевым действиям и вели их", – говорил депутат.

Те же формулировки перекочевали и в пояснительную записку к нынешнему законопроекту – даже вопреки тому, что российское правительство год назад в своем заключении написало, что "органы государственной власти СССР не принимали решения о ведении боевых действий". Сейчас в подтверждение фактов о том, что они якобы имели место, приводится информация об "изъятом у мятежников" оружии, "жёстких боестолкновениях с радикально настроенными жителями" или о повреждении "более 300 военных автомобилей".

Если в России хотят возместить ущерб своим гражданам, пострадавшим в этой операции, так и быть. Но зачем использовать такие формулировки?

– Это, скорее, описание ситуаций, связанных с передвижением такого огромного количества боевой техники, какое происходило в августе 1968 года, – считает чешский историк Ян Немечек. – Во время такого рода операций значительное количество потерь приходится, например, на аварии на дорогах или на ситуации, возникающие из-за реакции мирного населения на присутствие военной техники, поэтому я бы не связывал это непосредственно с боями граждан Чехословакии с войсками, участвовавшими во вторжении. Такие формулировки приводят к тому, что искажаются исторические факты, которые имели место. Если в России хотят возместить ущерб своим гражданам, пострадавшим в этой операции, так и быть. Это граждане России, и Россия имеет на это право, но зачем использовать для обоснования такие формулировки?

Поскольку в первый раз авторы законопроекта потерпели фиаско, на этот раз они решили заручиться более широкой поддержкой своих инициатив. 30 мая в КПРФ был созван круглый стол, на который собрались 60 человек, в том числе ветераны из более чем десяти регионов России, подписавшие обращение к депутатам Госдумы о том, чтобы они как можно скорее приняли документ к рассмотрению. В числе подписавших это обращение – депутаты парламентских партий Николай Рыжак ("Справедливая Россия") и Александр Шерин (ЛДПР), которые заверили присутствующих в том, что их фракции в парламенте готовы голосовать за законопроект.

– У нас появились личные заключения генералов и ученых в военной сфере, которые говорят, что все-таки эти действия были боевыми, и они на этот счет приводят данные, в частности, о формировании фронтов. Было три фронта образовано – готовились к войне, – так Синельщиков объясняет, почему предлагает такой законопроект второй раз.

При этом Синельщиков служил в советской армии в 1966–1969 годах в составе группы войск, находящихся в Германии. В августе 1968 года он был непосредственным участником операции "Дунай" и, если ветеранский статус для участников ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию будет одобрен, то он тоже сможет пользоваться разнообразными предусмотренными для ветеранов льготами. Сам он, правда, утверждает, что личной заинтересованности в принятии законопроекта у него нет: "Я бы о своем статусе не вспомнил, если бы ко мне не обратились ветераны".

В Чехии события 1968 года хорошо изучены из-за полностью рассекреченных и опубликованных архивов того времени. В то же время в России более половины опрощенных россиян, согласно исследованию "Левада-центра", которое проводилось по случаю 50-й годовщины ввода войск в Чехословакию, не знает, что тогда было в Праге.

По словам Яна Немечека, историки никакого влияния на законодательные инициативы и формулировки оказывать не могут. "К нам обычно не прислушиваются. Но этот факт, конечно, повод для наших дипломатов предпринять какие-то усилия, чтобы донести точку зрения Чешской Республики, что и произошло", – говорит он.