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Либертарианская партия подала заявку на шествие 31 августа

Участники протестов в Москве, 10 августа 2019

Незарегистрированная Либертарианская партия России подала заявку в московскую мэрию на проведение шествия по Бульварному кольцу 31 августа. Об этом в Фейсбуке сообщил лидер партии Сергей Бойко. Заявленное число участников – 10 тысяч человек.

Заявку на шествие поддержала незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь и штаб оппозиционера Алексея Навального. Там назвали запланированное мероприятие "Шествием против политических репрессий".

Акции оппозиции в центре Москвы за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму продолжаются уже месяц. В общей сложности за это время полиция задержала около трёх тысяч человек. После акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, подозреваемыми по которому стали 14 человек.

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