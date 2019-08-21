Джонсон: Лондон и ЕС всё ещё могут достичь договорённости по Брекзиту

Глава британского правительства Борис Джонсон считает, что Лондон и Брюссель по-прежнему способны достичь договоренности по поводу условий предстоящего выхода страны из Евросоюза. Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

Меркель предположила, что Великобритания и Евросоюз смогут в течение 30 дней найти решение вопроса. Президент Франции Эммануэль Макрон в ответ на заявление отметил, что пересмотр условий выхода Великобритании из ЕС невозможен.

Иностранный визит Бориса Джонсона в Берлин был первым в должности премьер-министра. На 22 августа назначены его переговоры в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза ​Мэй покинула пост после неудачных попыток договориться с парламентом об условиях выхода Великобритании из Евросоюза.

Борис Джонсон неоднократно заявлял, что в любом случае намерен вывести страну из ЕС к 31 октября, даже без договора. Он пообещал осуществить Брекзит без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из неё положение о "бэкстопе". Готовность нового премьера к жёсткому Брекзиту спровоцировала волну отставок членов правительства и протесты британских граждан.

Ангела Меркель ранее заявила, что Германия готова к Брекзиту и без соглашения.