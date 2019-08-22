Московское метро подало иск к оппозиционерам

Московский метрополитен подал иск к Алексею Навальному и нескольким незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму. Об этом говорится в карточке на сайте судов Москвы.

Иск подан в Коптевский районный суд. Ответчиками, помимо Навального, указаны незарегистрированные кандидаты Юлия Галямина, Владимир Милов, Иван Жданов, Александр Соловьёв и Илья Яшин, а также глава московского штаба Навального Олег Степанов. Сумма и суть претензий метрополитена к оппозиционерам пока неизвестны.

Иск к организаторам несогласованного митинга в Москве 27 июля ранее подал ресторан "Армения" компании "Анкор". Там оценили ущерб за закрытие заведения в день акции в 550 тысяч рублей.

Также иски к незарегистрированным кандидатам на выборы в Мосгордуму и оппозиционерам подали "Мосгортранс" и госучреждение "Автомобильные дороги". Они требуют возместить им убытки на сумму в 12 с половиной миллионов рублей.