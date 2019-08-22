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Участника акции 27 июля Евгения Коваленко оставили под стражей

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Мосгорсуд в четверг отклонил жалобу на арест Евгения Коваленко, которого обвиняют в применении насилия к полицейскому во время акции 27 июля. Об этом сообщает "МБХ медиа".

Интересы обвиняемого представляет адвокат правозащитной организации "Агора" Мансур Гильманов. По его словам, Коваленко не признавал вину и не подписывал явку с повинной, как ранее утверждал адвокат по назначению Иван Юрков.

По версии следствия, Евгений Коваленко кинул в сотрудника полиции мусорную урну во время акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Ранее стало известно, что дело Коваленко выделено в отдельное производство из так называемого "московского дела" о массовых беспорядках.

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