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Макрон: заметных изменений в сделке по Брекзиту не будет

Борис Джонсон (слева) и Эммануэль Макрон (справа)

Президет Франции Эммануэль Макрон заявил, что времени на пересмотр сделки по Брекзиту не осталось. При этом он подчеркнул, что ждать до 31 октября, когда Великобритания наметила выход из Евросоюза, и не пытаться найти решение, "никто не собирается". Такое заявление глава Франции сделал на официальной встрече с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

Макрон, который признал, что у него репутация "самого сложного в команде" по отношению к Брекзиту, отверг призывы Джонсона отказаться от ключевой договоренности по Ирландии, заключённой между ЕС и бывшим британским премьер-министром Терезой Мэй.

21 августа Джонсон обсудил условия Брекзита с канцлером Германии Ангелой Меркель. Она предположила, что Великобритания и Евросоюз смогут в течение 30 дней найти решение вопроса.

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза ​Мэй покинула пост после неудачных попыток договориться с парламентом об условиях выхода Великобритании из Евросоюза.

Борис Джонсон неоднократно заявлял, что в любом случае намерен вывести страну из ЕС к 31 октября, даже без договора. Он пообещал осуществить Брекзит без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из неё положение о "бэкстопе". Готовность нового премьера к жёсткому Брекзиту спровоцировала волну отставок членов правительства и протесты британских граждан.

  • Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал скорректировать проект соглашения о выходе страны из Евросоюза и исключить из него механизм "бэкстопа", который предусматривает отсутствие пограничного и таможенного контроля на границе между Ирландией (участницей ЕС) и британской Северной Ирландией. Договориться о внесении изменений в текст соглашения так и не удалось.

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