Правительство Германии отвергло предложение вернуть Россию в G8

Правительство Германии отвергло предложение президентов Франции и США пригласить Россию на саммит "Большой семёрки" в 2020 году. По словам официального представителя правительства Штеффена Зайберта, Москва должна показать, что готова изменить свою позицию в отношении конфликта на востоке Украины. Только после этого "Семёрка" обсудит вопрос приглашения России, сообщает DPA.
Ранее СМИ сообщили о том, что президент Франции Эммануэль Макрон договорился с президентом США Дональдом Трампом пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в Нью-Йорке.
Трамп неоднократно высказывался за приглашение Москвы на переговоры стран "Семёрки". Макрон ранее на этой неделе перед встречей с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ключевым вопросом возвращения формата G8 является ситуация на Украине. Источник Reuters подтвердил, что позиция Франции не изменилась.
Путин ранее говорил, что "Восьмёрки" сейчас не существует и поэтому обсуждать участие России в ней не имеет смысла.
- "Большая восьмёрка" фактически перестала существовать в 2014 году, когда лидеры стран "Большой семёрки" – США, Великобритании, Франции, Италии, Канады, Германии и Японии – отказались приехать на саммит в Сочи после аннексии Крыма. С тех пор их встречи проходят без участия президента России.
- В этом году саммит G7 пройдёт с 24 по 26 августа во Франции – также без российского участия. Президент Макрон подтвердил, что, как и в прошлом году, по итогам не будет подписано совместного коммюнике – из-за разногласий по ряду вопросов, включая Иран и Парижское соглашение по климату. Саммит, тем не менее, вызывает интерес наблюдателей прежде всего в связи с участием нового британского премьера Бориса Джонсона, пообещавшего вывести страну из ЕС к 31 октября вне зависимости от того, будет ли заключено соглашение с Евросоюзом или нет. С особенным интересом ожидается его встреча с Дональдом Трампом.