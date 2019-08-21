Правительство Германии отвергло предложение вернуть Россию в G8

Правительство Германии отвергло предложение президентов Франции и США пригласить Россию на саммит "Большой семёрки" в 2020 году. По словам официального представителя правительства Штеффена Зайберта, Москва должна показать, что готова изменить свою позицию в отношении конфликта на востоке Украины. Только после этого "Семёрка" обсудит вопрос приглашения России, сообщает DPA.

Ранее СМИ сообщили о том, что президент Франции Эммануэль Макрон договорился с президентом США Дональдом Трампом пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в Нью-Йорке.

Трамп неоднократно высказывался за приглашение Москвы на переговоры стран "Семёрки". Макрон ранее на этой неделе перед встречей с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ключевым вопросом возвращения формата G8 является ситуация на Украине. Источник Reuters подтвердил, что позиция Франции не изменилась.

Путин ранее говорил, что "Восьмёрки" сейчас не существует и поэтому обсуждать участие России в ней не имеет смысла.