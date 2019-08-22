Памятник маршалу Коневу в Праге вновь облили краской

В Праге неизвестные облили красной краской памятник советскому маршалу Ивану Коневу. На постаменте написали "Нет кровавому маршалу! Не забудем" и цифры 45, 56, 61 и 68. Полиция ведёт расследование. Сделавшим надпись грозит до года тюрьмы.

Посольство России в Чехии назвало случившееся актом вандализма и направило ноту протеста в чешский МИД.

Администрация Праги 6, района, где находится памятник, напомнила, что для предотвращения повреждения памятника год назад были установлены пояснительные таблички с целью объяснить исторический контекст, связанный с личностью Конева. Однако случившееся, по мнению властей, говорит о том, что местные жители не хотят видеть памятник в своём районе. В сообщении говорится, что посольству России будет вновь предложено перенести памятник в другое место.

Памятник Коневу в Праге установили в 1980 году. Ранее власти Праги 6 предлагали переместить монумент в парк рядом с российской дипмиссией.

Маршал Советского Союза Иван Конев (1897–1973) в годы войны с нацистской Германией командовал несколькими фронтами, участвовал в Курской битве, Белгородско-Харьковской операции, освобождении Украины от немецких войск.

Весной 1945 года войска 1-го Украинского фронта под его командованием освободили большую часть территории Чехословакии и 9 мая вступили в Прагу. В 1946 году в честь Конева была названа Подебрадска улица в Праге. Вопрос переименовании улицы находится на рассмотрении местных властей.

В послевоенные годы маршал Конев участвовал в подавлении Венгерского национального восстания (1956), командовал Группой советских войск в Германии в период Берлинского кризиса (1961) и, по мнению ряда историков, принимал участие в подготовке вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию (1968).