В "Лефортово" приняли передачи для пятерых украинских осуждённых

Администрация московского СИЗО "Лефортово" утром во вторник приняла передачи для пяти украинских заключённых – Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка. Об этом сообщила российская правозащитница Виктория Ивлева. Она опубликовала список и фотографии передач.

Официального подтверждения от администрации СИЗО "Лефортово" нет. Адвокат Кольченко Светлана Сидоркина сказала "Медиазоне", что пока точно ничего не известно. Адвокаты остальных четырёх украинцев от комментариев отказались.

О том, что украинского активиста Балуха вывезли из колонии города Торжок в Москву сообщала 16 августа его адвокат Ольга Динзе.

Ранее в июле омбудсмены России и Украины передали друг другу списки для обмена заключённых. Они договорились, что обратятся к президентам своих стран с просьбой об их помиловании. В украинском списке 150 человек, среди них и пятеро заключённых, которых, предположительно, перевезли в Москву.