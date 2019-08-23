Суд в Калининграде отменил штраф лидеру "Экозащиты!"

Суд в Калининграде прекратил административное дело о неуплате штрафа против основателя группы "Экозащита!" Александры Королёвой. В связи со штрафами по закону об "иностранных агентах" на эколога ранее завели пять уголовных дел о злостном уклонении от исполнения судебного решения.

Калининградский областной суд отменил штраф в 10 тысяч рублей, постановив, что лидер "Экозащиты" не уклонялась от его уплаты, а не смогла выполнить предписание. Как рассказал агентству ТАСС представитель организации Владимир Сливяк, экологи не имели права тратить на выплату штрафа целевые средства.

В мае Александра Королёва стала обвиняемой сразу по пяти уголовным делам. Они были возбуждены на основании документов, по которым также было принято решение о взыскании штрафа по административному делу.

Поводом для уголовного преследования Королёвой стало неисполнение одной из старейших в России экологических организаций так называемого закона об иностранных агентах. "Экозащита!" отказывается регистрироваться с таким статусом, называя это принципиальным моментом. Жалобу экологов по этому вопросу рассматривает Европейский суд по правам человека.

В июне Губернатор Калининградской области Антон Алиханов призвал оказать "Экозащите" помощь в выплате штрафов, из-за которых на неё завели уголовное дело. Он также попросил Королёву зарегистрировать организацию как иностранного агента и вернуться в страну. Она покинула Россию и подала ходатайство об убежище в Германии.