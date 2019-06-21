Губернатор Калининградской области Антон Алиханов призвал выплатить штрафы основателя группы "Экозащита!" Александры Королёвой. Таким образом он планирует закрыть возбуждённые против неё в России уголовные дела, рассказал чиновник в своём "Инстаграме". После этого он просит её зарегистрировать организацию как иностранного агента и вернуться в страну. Ранее стало известно, что эколог попросила политического убежища в Германии.

В мае эколог стала фигурантом сразу пяти уголовных дел о злостном уклонении от исполнения судебного решения. Поводом стало неисполнение одной из старейших в России экологических организацией так называемого закона об иностранных агентах. Организация отказывается регистрироваться с таким статусом, называя это принципиальным моментом. Жалобу экологов по этому вопросу рассматривает Европейский суд по правам человека, — рассказал Радио Свобода сопредседатель организации Владимир Сливяк.

"Экозащита!" основана 30 лет назад, её филиалы открыты в Москве, Калининграде и в Кузбассе.

В реестр иностранных агентов она была внесена после кампании против строительства атомной электростанции в Калининградской области.

По словам Алиханова, региональное Министерство экологии "очень положительно характеризует" Королёву, хотя чиновники с ней "не всегда соглашаются". Он пообещал внести деньги в оплату штрафов организации и призывал поучаствовать в сборе денег "всех граждан, неравнодушных к вопросам экологии" и предпринимателей.

После этого, считает чиновник, организация должна выполнить закон об иноганетах. Он заявил, что не видит в этом статусе "ограничений и позорного клейма" и считает, что в получении финансирования из-за границы нет "ничего удивительного или странного".