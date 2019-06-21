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Губернатор Калининградской области призвал выплатить штрафы за основателя "Экозащиты"

Антон Алиханов

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов призвал выплатить штрафы основателя группы "Экозащита!" Александры Королёвой. Таким образом он планирует закрыть возбуждённые против неё в России уголовные дела, рассказал чиновник в своём "Инстаграме". После этого он просит её зарегистрировать организацию как иностранного агента и вернуться в страну. Ранее стало известно, что эколог попросила политического убежища в Германии.

В мае эколог стала фигурантом сразу пяти уголовных дел о злостном уклонении от исполнения судебного решения. Поводом стало неисполнение одной из старейших в России экологических организацией так называемого закона об иностранных агентах. Организация отказывается регистрироваться с таким статусом, называя это принципиальным моментом. Жалобу экологов по этому вопросу рассматривает Европейский суд по правам человека, — рассказал Радио Свобода сопредседатель организации Владимир Сливяк.

"Экозащита!" основана 30 лет назад, её филиалы открыты в Москве, Калининграде и в Кузбассе.

В реестр иностранных агентов она была внесена после кампании против строительства атомной электростанции в Калининградской области.

По словам Алиханова, региональное Министерство экологии "очень положительно характеризует" Королёву, хотя чиновники с ней "не всегда соглашаются". Он пообещал внести деньги в оплату штрафов организации и призывал поучаствовать в сборе денег "всех граждан, неравнодушных к вопросам экологии" и предпринимателей.

После этого, считает чиновник, организация должна выполнить закон об иноганетах. Он заявил, что не видит в этом статусе "ограничений и позорного клейма" и считает, что в получении финансирования из-за границы нет "ничего удивительного или странного".

  • В 2012 году в России начал действовать так называемый закон об иностранных агентах. Согласно документу, любое НКО или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. При этом критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены.
  • Законодательство об "иностранных агентах" в России правозащитниками, попадающими под него организациями и другими странами. Российским властям рекомендовано отказаться от термина "иностранный агент" и чётко определить понятие "политической деятельности" для НКО.
  • Всего в реестре Минюста числится 75 "агентов". По данным ведомства, в 2018 году они в основном занимались поддержкой СМИ, просветительской деятельностью по здоровому образу жизни и профилактике ВИЧ, защитой прав больных ВИЧ и наркозависимостью, проектами сотрудничества и установления связей между Россией и скандинавскими странами и Финляндией.

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