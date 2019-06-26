Посольство США требует обеспечить безопасность Пола Уилана в СИЗО

Посольство США указало Министерству иностранных дел России на ненадлежащее обращение с американским гражданином Полом Уиланом в следственном изоляторе. Дипломаты требуют расследовать ситуацию и обеспечить Уилану безопасность.
В МИД России направлена нота протеста, говорится в твиттере американской дипмиссии.
Неназванный собеседник агентства "Интерфакс" в свою очередь утверждает, что безопасность американца обеспечена, в отношении него не было противоправных действий, а его здоровью ничто не угрожает.
В мае Пол Уилан, арестованный по обвинению в шпионаже, обвинил российского следователя в нарушении своих прав. На суде американец также заявил, что сотрудник ФСБ унижает его и угрожает его безопасности. Уилан в своей речи не уточнил, о каких именно угрозах и нарушениях его прав идёт речь.
- Бывший служащий резерва Корпуса морской пехоты США Пол Уилан, являющийся также гражданином Великобритании, Ирландии и Канады, был задержан в Москве 28 декабря. Федеральная служба безопасности России подозревает его в шпионаже.
- Пол Уилан вину не признаёт. В начале мая журнал Foreign Policy опубликовал выдержки из его писем родственникам. В них Уилан якобы заявил, что его арест в России – ответ на американские санкции, и что российские власти хотят навредить американской компании, в которой он работает.
- Посол США в России Джон Хантсман призвал Москву представить доказательства вины Пола Уилана или освободить его.
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