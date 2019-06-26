Посольство США требует обеспечить безопасность Пола Уилана в СИЗО

Посольство США указало Министерству иностранных дел России на ненадлежащее обращение с американским гражданином Полом Уиланом в следственном изоляторе. Дипломаты требуют расследовать ситуацию и обеспечить Уилану безопасность.

В МИД России направлена нота протеста, говорится в твиттере американской дипмиссии.

Неназванный собеседник агентства "Интерфакс" в свою очередь утверждает, что безопасность американца обеспечена, в отношении него не было противоправных действий, а его здоровью ничто не угрожает.

В мае Пол Уилан, арестованный по обвинению в шпионаже, обвинил российского следователя в нарушении своих прав. На суде американец также заявил, что сотрудник ФСБ унижает его и угрожает его безопасности. Уилан в своей речи не уточнил, о каких именно угрозах и нарушениях его прав идёт речь.