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Посольство США сообщило об ухудшении состояния Пола Уилана

Пол Уилан в Мосгорсуде, январь 2019 года

Посольство США в России заявило об ухудшении состоянии здоровья Пола Уилана американца, которого российские власти арестовали по подозрению в шпионаже.

Уилан с конца декабря 2018 года находится в московском СИЗО "Лефортово", где ему, по словам дипломатов, оказывают только базовую медицинскую помощь, в то время как его состояние требует большего.

В посольстве США отмечают, что российская сторона отклонила ходатайство о допуске к американцу стороннего врача.

  • Бывший служащий резерва Корпуса морской пехоты США Пол Уилан, являющийся также гражданином Великобритании, Ирландии и Канады, был задержан в Москве 28 декабря прошлого года. ФСБ объявила, что при обыске у него нашли флешку с информацией, составляющей гостайну. Арестованный вину не признаёт. Посол США в России Джон Хантсман призвал Москву представить доказательства вины Пола Уилана или освободить его.
  • В начале мая журнал Foreign Policy опубликовал выдержки из писем Уилана родственникам. В них он заявил, что его арест в России ответ на американские санкции, и что российские власти хотят навредить американской компании, в которой он работает.
  • В том же месяце Уилан обвинил российские власти в нарушении своих прав. В частности, он заявил на суде, что некий сотрудник ФСБ унижает его в СИЗО и угрожает его безопасности. Хотя в своей речи Уилан не уточнил, о каких именно угрозах идёт речь, посольство США потребовало проверить информацию о плохом обращении с арестованным. В ответ во ФСИН заявили, что американцу ничто не угрожает.

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