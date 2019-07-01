Посольство США сообщило об ухудшении состояния Пола Уилана

Посольство США в России заявило об ухудшении состоянии здоровья Пола Уилана – американца, которого российские власти арестовали по подозрению в шпионаже.
Уилан с конца декабря 2018 года находится в московском СИЗО "Лефортово", где ему, по словам дипломатов, оказывают только базовую медицинскую помощь, в то время как его состояние требует большего.
В посольстве США отмечают, что российская сторона отклонила ходатайство о допуске к американцу стороннего врача.
- Бывший служащий резерва Корпуса морской пехоты США Пол Уилан, являющийся также гражданином Великобритании, Ирландии и Канады, был задержан в Москве 28 декабря прошлого года. ФСБ объявила, что при обыске у него нашли флешку с информацией, составляющей гостайну. Арестованный вину не признаёт. Посол США в России Джон Хантсман призвал Москву представить доказательства вины Пола Уилана или освободить его.
- В начале мая журнал Foreign Policy опубликовал выдержки из писем Уилана родственникам. В них он заявил, что его арест в России – ответ на американские санкции, и что российские власти хотят навредить американской компании, в которой он работает.
- В том же месяце Уилан обвинил российские власти в нарушении своих прав. В частности, он заявил на суде, что некий сотрудник ФСБ унижает его в СИЗО и угрожает его безопасности. Хотя в своей речи Уилан не уточнил, о каких именно угрозах идёт речь, посольство США потребовало проверить информацию о плохом обращении с арестованным. В ответ во ФСИН заявили, что американцу ничто не угрожает.