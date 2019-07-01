Посольство США сообщило об ухудшении состояния Пола Уилана

Посольство США в России заявило об ухудшении состоянии здоровья Пола Уилана – американца, которого российские власти арестовали по подозрению в шпионаже.

Уилан с конца декабря 2018 года находится в московском СИЗО "Лефортово", где ему, по словам дипломатов, оказывают только базовую медицинскую помощь, в то время как его состояние требует большего.

В посольстве США отмечают, что российская сторона отклонила ходатайство о допуске к американцу стороннего врача.