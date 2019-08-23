Освободили, чтобы подорвать доверие? Соцсети – о Навальном

У Алексея Навального истек срок административного ареста, и он действительно вышел на свободу – хотя многие ожидали, что у дверей спецприемника его сразу же задержат снова, как Илью Яшина и Юлию Галямину.

Николай Руденский

Анонсы новостей на "Эхе": "Алексей Навальный вышел из спецприемника, Полиция его задерживать не стала".

Причудливая игра случая.

Сергей Митрофанов

"Накануне Симоновский районный суд отклонил ходатайство начальника спецприёмника по продлении политику административного ареста на то время. которое тот провёл в больнице".

Классное ходатайство. Вот какое до Навального дела какому-то начальнику какого-то спецприемника? Ублюдочная страна с ублюдочными начальниками.

Александр Морозов

интересно, как там во внутренних документах АП описывается ситуация, с учетом того, что сам хозяин не употребляет имя этого человека? Варианты:

"Он вышел",

"Монстр вышел"

"Смутьян вышел"

"Вот этот который как саакашвили вышел"

Александр Рыклин

Навальный вышел из спецприемника, и его пока (тьфу, тьфу, тьфу) не трогают... То есть, моя версия "оттепели" в связи с G-7 подтверждается?

В лоялистских блогах между тем активно раскручивается версия, что Навального отпустили, потому что он – пешка в кремлевской игре.

Товарищ майор

Слушай, тут генералу сверху позвонили... отпускай Навального: он для других целей начальству нужен (

По другую сторону баррикад предполагают, что именно в этом план властей и состоял: Навального отпустили, чтобы дискредитировать его самого и ту стратегию, которую он предлагает голосующим на выборах в Мосгордуму.

Кирилл Шулика

Навального не стали сажать по второму разу в спецприемник по довольно банальной причине. Прокремлевским СМИ и блогерам он нужен на свободе, чтобы его, во-первых, обвинять в работе на Кремль, во-вторых, чтобы говорить, мол, он свободе, а его сторонники сидят. Это нужно им, чтобы попытаться минимизировать "умное голосование" и вообще его политическую активность.

Мы с вами не должны забывать, что людей сажает не Навальный, а власть. Сажает незаконно и специально, чтобы запугать тех, кто не готов ходить строем. Но в эпоху постправды можно говорить, что это Соболь, а не Пригожин отравила детей и то, что это Навальный посадил своих сторонников, а не опричнина. Слушатели у сей постправды найдутся, не сомневайтесь.

В своем первом посте после выхода на свободу Навальный в очередной раз призвал своих последователей не забывать об "умном голосовании".

Обсуждение "умного голосования" Навального между тем вышло на новый виток еще днем раньше – после того, как с критикой этого плана выступил Михаил Ходорковский:

Ключевой пункт в выступлении Ходорковского – заявление, что на насилие властей нельзя отвечать только стратегическим планом голосования.

Протесты в Москве начинались с требований допуска независимых кандидатов. Но по-настоящему массовыми они стали после того, как власть начала использовать незаконные силовые и репрессивные методы в отношении протестующих.



Именно действия властей в корне изменили ситуацию с выборами. Еще месяц-полтора назад можно было обсуждать тактику и стратегию голосования с точки зрения политических технологий и партийных раскладов. Но сейчас этот подход уже не актуален.

<...>

Голосование за кандидатов, которые не заявляют четко свою позицию против репрессий и политического использования уголовного преследования, – предательство.

Какими политтехнологическими резонами это бы не аргументировалось.



Предательство тех, кто сейчас под следствием по надуманным обвинениям. Предательство тех, кто окажется в этом положении завтра.

Предательство всех, кто поверил нам всем и вышел на улицы не только Москвы, но и многих других городов России.

<...>

Я не прошу никого записываться в списки, которые могут помочь ФСБ портить вам жизнь. Я не прошу голосовать по моей указке. Это я опубликую факт, кто из кандидатов выступил в поддержку политзаключенных, а кто трусливо смолчал или даже поддерживал бандитов в погонах. А вы, имея факты, поступите так, как велит вам совесть.

Если она позволяет голосовать за труса или, возможно, садиста, голосуйте и несите это на своей совести.



Если нет - знайте, бездействие бандитская власть воспринимает, как покорность.

А испортить бюллетень – это тоже поступок. Написать призыв, расклеить листовку – поступок вдвойне. Сказать публично, в лицо бессовестной власти наши требования – отвага.

Большинство комментаторов восприняли это выступление прежде всего как призыв к порче бюллетеней.

Иван Преображенский

Буду считать, что Михаил Ходорковский предложил на выборах в Мосгордуму портить бюллетени только там, где вообще нет подходящего кандидата для "умного голосования" по схеме Навального.

Только в этом контексте идею можно обсуждать. Все равно это просто призыв к повышению явки - не более того. Но хотя бы без инфантилизма.

Призыв просто портить бюллетени, если вы не уверены, что будет испорчено хотя бы более четверти, а лучше половины - это игра на руку власти.

Ну а призывы не голосовать за коммунистов можно принимать от тех, кто никогда не голосовал или не финансировал эту партию. Но смысла в них нет.

Федор Крашенинников

«План Ходорковского» - это не план, а глупость. А повторение тезиса из кремлевского темника про то, что подписавшись на умное голосование ты сдаешь свои данные гб - это как-то совсем подозрительно.

Многие заступились за план Навального.

Майкл Наки

План Ходорковского про порчу бюллетеней очень странный. Не, неверное слово. Этот план не имеет никакого отношения к политике. Может быть, он высокоморальный (хотя в чем мораль?), может быть, очень красивый (хотя в чем красота?), но абсолютно неэффективный. Что такое политика? Это когда вы пытаетесь бороться за власть. Причём вы можете даже делать это путём ослабления действующей вертикали. Вот план Навального — он в этом и заключается. Нанести удар по той политической гегемонии, которую сформировала действующая власть.



Михаил Борисович то ли хватку потерял, то ли роль поменял. Я объясню вам, куда идут испорченные бюллетени — в копилку победившего кандидата. Опять же, если мы говорим о выборах в МГД. Там нет вторых туров. Таким образом, весь потенциал протестного голосования будет спущен в унитаз. Я не против этого, я лишь расшифровываю, какое действие чего значит. Предложение Ходорковского — не делать ничего. Ну то есть писать всякие слова на избирательных участках, но как я объяснял выше — это ничего. Возможно, даже хуже, чем ничего, потому что явку повышаете, а результат не меняете. Тоже вариант, но есть ощущение, что среди недовольных властью людей существует желание это самое недовольство выразить. На все ваши писульки в листе кандидатов всем плевать с высокой колокольни, потому что они ни на что не влияют.



А вот появление хоть сколько-нибудь сложноконтролируемой силы в МГД сильно осложнит: 1) скорость принимаемых в интересах власти решений; 2) непрозрачность этих решений. Чем меньше тотально контролируемых вассалов власти в любом органе, тем больше для этой вертикали проблем и вызовов. А давление повышает вероятность ошибки. Ну а ошибки приближают чёрного лебедя.



Не хотелось бы заканчивать банальностью — но вам шашечки или ехать? Я не призываю ни к одной из моделей, выбирать вам. Просто стараюсь максимально проинформировать о каждой из них.

Дмитрий Колезев

Я бы предпочел попробовать вариант Навального, потому что вариант Ходорковского уже пробовали и все видели, что это ни к чему не приведет. В успех «Умного голосования», признаться, тоже не особо верю, но чем черт не шутит.

И конечно, мимо разногласий в оппозиционном лагере не могли пройти авторы провластных блогов и телеграм-каналов.

Марат Баширов (Политджойстик)

Что-то всё совсем запутано становится. То есть:

1) Гудков, Соболь, Яшин и остальные молодые оппозиционеры - это птенцы гнезда Ходорковского? Так получается из послания МБХ: «Голосование за кандидатов, которые не заявляют четко свою позицию против репрессий и политического использования уголовного преследования, — предательство".



2) Ходорковский обвиняет Навального в работе на силовиков? А как ещё понимать фразу о том, что не стоит «записываться в списки, которые могут помочь ФСБ портить вам жизнь».

...

Скандал между Навальным и бывшим олигархом разгорается из-за проекта ФБК "умное голосование" на выборах в МГД. Первый пытается организовать консолидированное голосование в определенных округах, второй - дать как можно больше поводов для протестных митингов. Неожиданное вскрытие карт.

Темник

Ходорковский описал план действий на выборах в Мосгордуму. Призывает портить бюллетень или голосовать за тех, кто осуждает силовиков. И это как-то сочетается с озвученной целью «отказать в придании легитимности МГД». Но не будем придираться к мелочам.



Лучше взглянем на другой аспект. Послание Ходорковского противопоставляет себя посланию Навального. Первый апеллирует к моральной стороне и в некоторой мере отрицает правила игры власти. Второй настаивает на политтехнологии («Умное голосование») и готов использовать правила игры власти против неё самой. Заметим также, что МБХ завуалированно критикует «Умное голосование».



Подведём итоги. Ходорковский, как и Навальный, стремится дать протесту стратегию, заполнить пустоту. Но помимо этого, МБХ ещё и оспаривает лидерство Навального.

Леся Рябцева

Вот она давно назревавшая битва титанов — Ходорковский против Навального. Точнее битва-то давно уже идет, но вот чтобы так публично и в лоб… Хотя, может, МБХ решил воспользоваться полной изоляцией Навы, пока тот сидит и сделать ход конем, вырвать у того инициативу, и заодно выбить почву из-под ног, обвинив в сотрудничестве со спецслужбами.



МБХ и Навальный — это такие два царька, пытавшиеся в свое время и не раз взаимодействовать, но в итоге каждый настолько о себе и про себя любимого, что не может там быть никакого партнерства. Останется только один. И раз Ходор выскочил, как черт из табакерки именно сейчас, значит, увидел перспективу, возможность.

Суеверная Демократия

Все возвращается на круги своя, опять Навального обвиняют в работе на силовиков, опять в ФБК поссорились с "Открыткой", а оппозиционеры не извлекли никаких уроков из десятка лет "борьбы".

Кристина Потупчик

С кем вы, деятели культуры? С Алексеем Навальным и ФСБ? Или с Ходорковским и Ксенией Собчак?



Других кандидатов у меня для вас в этом баттле не зарегистрировано.

Волна критических и спекулятивных постов заставила Михаила Ходорковского уточнить свою позицию:

Друзья, убедительно прошу не поддаваться на жульнические пересказы моих постов. Внимательно прочитайте предложение.

Я последовательно, как и на президентских выборах, занимаю позицию «протестного голосования».

1. Приходите на избирательные участки. Если не прийдете - власть решит, что вам все равно и можно крутить гайки дальше.

2. Если на вашем участке есть кандидат, ЗА КОТОРОГО ВАМ ПОЗВОЛЯЕТ ГОЛОСОВАТЬ СОВЕСТЬ - ГОЛОСУЙТЕ.

Я никогда не стал бы голосовать за того, кто не выступил против беспредела.

3. ЕСЛИ ПРИЛИЧНОГО ЧЕЛОВЕКА У ВАС НА УЧАСТКЕ НЕТ - портите бюллетень.

Пишите на нем или своего кандидата или призыв «Свободу политзаключенным!» или «Долой самодержавие!»

Если вас интересуют политтехнологические результаты такого действия (хотя я не стал всерьез думать о ерунде, когда маски сброшены), то это снизит долю проголосовавших за ЕР от числа пришедших.

4. Если вам хватает отваги выйти с протестом на улицу - 8 сентября удачное время, чтобы, например, раздать листовки против произвола и за свободу политзаключенных. Или публично заявить свою позицию плакатом. Не вступая в конфликт с полицией, а быстро расходясь и собираясь снова.

Это создаст у власти понимание - репрессии не дают результата. А у мирового сообщества понимание рисков сотрудничества с упыриным режимом, теряющим стабильность.

А теперь посмотрите с другой стороны.

1. Сейчас быстро прогонят три дела студентов по 318 (насилие к полицейским)

2. Это создаст доказательную базу под 212 (массовые беспорядки)

3. Далее любой потенциальный протестующий может «профилактироваться» угрозой 212 (она безразмерная). Или просто вызываться на допрос вместо любой акции.

4. Не дай Бог, кто-то из полуупырей пройдет по списку оппозиции и его измышления станут сильным аргументом для международного сообщества, что например «беспорядки» были и Путин - вполне себе в своем праве!

Вы правда хотите подобного (не совпадающего, но подобного) повторения слива Болотной?!

Пока власть не поймет, что репрессии не метод - отступать нельзя.

Играться в политтехнологические игры сейчас не время.

Голосовать против совести никогда не время.

Время стоять плечом к плечу.

И тогда Россия будет свободной!

В конечном итоге многие из тех, кто критикует "умное голосование", выступает против него только потому, что его предложил Навальный, считает ​Олег Кашин:

Глупо, наверное, возмущаться по поводу лицемерия в политике, но все-таки стоит заметить – и про сталинистов, и про непоследовательность, и про другую тактику, – это именно лицемерие, потому что за каждым таким аргументом на самом деле стоит прежде всего неприятие Алексея Навального как такового; то есть возьмите любого комментатора, который выступает сейчас против «умного голосования», и представьте себе, что Навальный на мосгордумовских выборах призывал бы, например, к активному бойкоту – можно уверенно предположить, что эти же самые комментаторы так же эмоционально доказывали бы, что нет ничего хуже бойкота, и что нужна какая-то другая тактика. Это касается и тех, кто работает по кремлевскому или собянинскому заказу, и тех, кто живет по программе внутривидовой борьбы оппозиционеров. И именно поэтому все аргументы против «умного голосования» звучат неубедительно – а аргументы за эту тактику, наоборот, убедительны вполне, потому что за ними стоит жесткая и испытанная временем (лишние люди за эти годы отсеялись) эмоциональная и глубоко личная привязанность к лидеру. Эта привязанность всегда будет сильнее лицемерной критики.

Ряд комментаторов считает, что эта стратегия – лучшая из предложенных, даже несмотря на ее очевидные недостатки.

Прикладная социопатия

...Я не понимаю, почему отрицание проекта Навального приводит к отрицанию самого принципа. Не хочешь добавляться в базу и получать в почту «Привет, это Навальный» – ну и ради бога. Никто не мешает тебе поводить жалом, оценить шансы и проголосовать против главного из упырей на твоём участке. Если ты тупой и не можешь сам прикинуть, но хотя бы общительный – спроси знакомого, который на это «Умное голосование» подписался. Я, например, не подписан и не подписался бы, но информацию по кандидатам поискал бы. Великих трудов это не стоит. <...>

Умное голосование – с кавычками или без, всё равно – единственное в этот конкретный момент и очень доступное действие, которое наносит ущерб власти. Голосование против оттопырка Беглова, против всяких метельских и касамар. Оно не приведёт к победе сил добра – хотя бы потому, что она в принципе сейчас невозможна. Но оно будет надламывать систему, которую выстроили силы зла.

Альфред Кох

Что «умное голосование» небезупречно - это очевидно.

Меня, например, смущает то, что совершенно ясно: власти пропустили только тех кандидатов, которые их устраивают.

Таким образом как бы «умно» ты не голосовал, все равно из этих кандидатов (в любом их сочетании) сформируется Мосгордума, которая устраивает Собянина и Ко.

Участие же в выборах придаст этому составу отсутствующую в реальности легитимность. Типа: сколько не бузили, а все равно - пришли и проголосовали за того кандидата, за которого сочли возможным.

Не сочли бы возможным - так и не пришли бы...

Но бойкот с испорченными бюллетенями, на мой взгляд, хуже тем, что он малореалистичен.

Выбирая между вариантом сходить на выборы и испортить бюллетень или вовсе на них не ходить, большинство даже оппозиционно настроенных избирателей выберет не ходить. Мне, лично, так кажется.

Поэтому «умное голосование» тем предпочтительнее бойкота, что оно лучше мобилизует оппозиционный электорат.

Но при этом имеет очень ограниченную эффективность. Это нужно трезво осознавать.

Андрей Десницкий

В сети москвичи подробно обсуждают, как вести себя на голосовании в Мосгордуму (некоторые еще называют его "выборами"): бойкот, "умное голосование" за самого перспективного не от Единой России или испортить свой бюллетень.

Я лично выбираю последнее: всегда хожу на выборы, приду и на сей раз, чтобы мой голос был учтен в графе "испорченных", что фактически значит "против всех". И допишу: "это не выборы".

На самом деле я не вижу тут ничего принципиального. В любом случае "выборами" это всё назвать никак нельзя, а какие конкретно манекены сядут в собянинскую витрину, уже неважно. Ну будут они не от ЕР, а от КПРФ или даже, простите, ЛДПР - а что, между ними всеми есть хоть какая-то разница, кроме риторической? Разные фракции одной и той же партии власти. И голосовать ни за коммунистов, ни за жириновцев я в любом случае не стану.

Может быть, пройдут два-три приличных человека (Митрохин, Бунимович), но они погоды не сделают. Эта "дума" обречена быть декоративной имитацией, интересы горожан она представлять не будет.

Важно совсем другое - взаимодействие простых людей. Тридцать лет назад жители Советской Прибалтики вышли на улицы и взялись за руки, протестуя против пакта Молотова-Риббентропа. Вот и всё. Вышли и взялись за руки. Но вышла примерно четверть совокупного населения трех республик.

Через два года они обрели всеми признанную независимость. Не на выборах.