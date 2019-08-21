Полиция вновь задержала Юлию Галямину на выходе из спецприемника

Сотрудники полиции приехали к спецприёмнику в Можайске, чтобы снова задержать незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину. В среду она должна была выйти на свободу после второго административного ареста подряд. Как написала в Фейсбуке Марина Литвинович, автобус с сотрудниками ОМОНа подъехал вплотную к подъезду спецприёмника. Полицейские подтвердили, что приехали, чтобы задержать Галямину.,
Как рассказала координатор "ОВД-Инфо" Алла Фролова, Галяминой "скачет давление", ей вызывали скорую помощь. Сотрудники полиции планируют отвезти её в ОВД "Тверское" .
6 августа суд в Москве арестовал Галямину на 15 суток . Её признали виновной в участии в несанкционированном митинге, создавшем помехи движению транспорта и пешеходов. Ранее Галямину арестовали на 10 суток за участие в акции 27 июля. Тогда её обвинили в организации несогласованного митинга.
Находясь под административным арестом, Галямина оспорила в Верховном суде России отказ зарегистрировать её кандидатом на выборы в Мосгордуму.
- Протесты в Москве продолжаются с середины июля, после того как стало известно об отказе десяткам независимых кандидатов в регистрации на выборы в Московскую городскую думу. К выборам не были допущены, в частности, сторонники Алексея Навального, Дмитрия Гудкова, муниципальные депутаты, многие кандидаты от партии "Яблоко".
- Акции 27 июля и 3 августа были разогнаны, задержаны в общей сложности около 2500 человек. Ряд незарегистрированных кандидатов были отправлены под административный арест.
- В воскресенье, 18 августа, должен был выйти на свободу Илья Яшин, но его вновь задержали на выходе из спецприёмника. Вчера его арестовали на 10 суток - четвёртый раз подряд.
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