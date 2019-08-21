Полиция вновь задержала Юлию Галямину на выходе из спецприемника

Сотрудники полиции приехали к спецприёмнику в Можайске, чтобы снова задержать незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину. В среду она должна была выйти на свободу после второго административного ареста подряд. Как написала в Фейсбуке Марина Литвинович, автобус с сотрудниками ОМОНа подъехал вплотную к подъезду спецприёмника. Полицейские подтвердили, что приехали, чтобы задержать Галямину.,

Как рассказала координатор "ОВД-Инфо" Алла Фролова, Галяминой "скачет давление", ей вызывали скорую помощь. Сотрудники полиции планируют отвезти её в ОВД "Тверское" .

6 августа суд в Москве арестовал Галямину на 15 суток . Её признали виновной в участии в несанкционированном митинге, создавшем помехи движению транспорта и пешеходов. Ранее Галямину арестовали на 10 суток за участие в акции 27 июля. Тогда её обвинили в организации несогласованного митинга.

Находясь под административным арестом, Галямина оспорила в Верховном суде России отказ зарегистрировать её кандидатом на выборы в Мосгордуму.