Илью Яшина арестовали в четвёртый раз за месяц

Оппозиционного политика Илью Яшина, задержанного по делу о призывах к незаконным акциям протеста, арестовали на 10 суток. Об этом сообщает "ОВД-Инфо". Для Яшина это уже четвёртый административный арест подряд, он провёл в заключении больше 30 суток.

Накануне суд не стал рассматривать дело оппозиционера из-за нарушений в протоколе. Яшину вменяют призывы выходить на несанкционированные акции 18 и 19 июля.

В воскресенье, 18 августа, Илья Яшин должен был выйти на свободу, но его вновь задержали на выходе из спецприёмника.