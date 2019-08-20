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Илью Яшина арестовали в четвёртый раз за месяц

Илья Яшин

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Оппозиционного политика Илью Яшина, задержанного по делу о призывах к незаконным акциям протеста, арестовали на 10 суток. Об этом сообщает "ОВД-Инфо". Для Яшина это уже четвёртый административный арест подряд, он провёл в заключении больше 30 суток.

Накануне суд не стал рассматривать дело оппозиционера из-за нарушений в протоколе. Яшину вменяют призывы выходить на несанкционированные акции 18 и 19 июля.

В воскресенье, 18 августа, Илья Яшин должен был выйти на свободу, но его вновь задержали на выходе из спецприёмника.

  • Протесты в Москве продолжаются с середины июля, после того как стало известно об отказе десяткам независимых кандидатов в регистрации на выборы в Московскую городскую думу.
  • Акции 27 июля и 3 августа были разогнаны, задержаны в общей сложности около 2500 человек. Ряд незарегистрированных кандидатов были отправлены под административный арест.

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