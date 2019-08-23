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Дойче банк заплатит штраф за наём на работу детей российских чиновников

Немецкий Дойче банк выплатит Комиссии по ценным бумагам США штраф на сумму 16,2 миллиона долларов за наём на работу близких людей российских и китайских чиновников, сообщает Financial Times. По мнению американского регулятора, таким образом банк получал возможность выигрывать контракты в этих странах.

По версии регулятора, Дойче банк принимал на работу детей влиятельных чиновников с 2006 по 2014 год в обход стандартных процедур найма. В отчёте Комиссии приводятся два примера такого найма: в одном случае сын топ-менеджера российской госкомпании был нанят на работу в лондонский офис банка, через два месяца сотрудник, рекомендовавший его, был уволен. Россиянин не ходил на работу, жульничал в ходе экзамена и наносил ущерб программе, в которой работал, а возможно, всей компании, – предполагает регулятор. Один из лондонских сотрудников банка назвал этот случай "классическим примером непотизма, с которым мы встречаемся каждый год", – утверждает комиссия по ценным бумагам.

В другом случае банк нанял на работу дочь заместителя министра неназванного ведомства, после чего перевёл её на работу в Великобританию, настаивает регулятор. "Мы должны сделать это. Мы должны перевести её в Лондон. Это НЕ политкорректно держать её в Москве", – цитирует Комиссия сообщение руководителя российского подразделения банка с начальством в Британии. Через 10 дней после перевода заместитель министра подписал предложение банку выпустить еврооблигации на 2 миллиарда евро, – утверждает регулятор. После этого сотрудник банка поехал с семьёй сотрудницы на отдых, который включал в себя охоту, рыбалку и поездки на вертолётах. Это было заявлено как деловая поездка.

  • Банк не комментирует обвинения регулятора. Комиссия по ценным бумагам следит за соблюдением работающими в США компаниями антикоррупционного законодательства, чтобы они находились в условиях равной конкуренции.

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