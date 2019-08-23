Черкесского активиста отпустили из-под домашнего ареста

Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил решение о продлении домашнего ареста черкесскому активисту Мартину Кочесоко, которого обвиняют в хранении наркотиков. Об этом сообщает "Кавказский узел".

В конце июня главу организации "Хабзэ" поместили под домашний арест. По словам Кочесоко, полицейские подбросили ему наркотики, избили и под угрозами заставили дать показания. Активиста обвиняют в хранении наркотических веществ в особо крупном размере. По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.​

За несколько недель до задержания активист провёл в Нальчике круглый стол, на котором резко критиковались действия федеральных властей. После этого к родственникам Кочесоко приходил некий чиновник с "предложением" снизить гражданскую активность.