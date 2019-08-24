Роспотребнадзор проверил Мосгоризбирком на клопов и паразитов

Роспотребнадзор проверил Московскую городскую избирательную комиссию на клопов и паразитов. Об этом пишет в своём телеграм-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков со ссылкой на сообщение ведомства.

В ответе Роспотребнадзора сказано, что ведомство не нашло оснований для внеплановой проверки здания Мосгоризбиркома, как того просил Чиков. Однако оно попросило отчитаться о мерах профилактики болезней главу комиссии Валерия Горбунова. В письме отмечается, что случаев заболевания инфекциями, переносчиками которых могут быть клопы, среди сотрудников и посетителей комиссии не зафиксировано.

Чиков попросил проверить здание Мосгоризбиркома в июле. Таким образом он ответил на заявление члена комиссии Дмитрия Реута о том, что охранники вынесла из здания диван с насекомыми-паразитами. На диване находилась незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, отказавшаяся покинуть здание комиссии в знак протеста против отказа в допуске к выборам.