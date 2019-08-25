Спасти "Рафаила". Борьба за помещение центра для инвалидов в Хамовниках

В Москве лишили помещения социальный центр для инвалидов "Рафаил", но после появления петиции на Change.org и нескольких заметок в СМИ городские власти изменили свое решение: занятия в "Рафаиле" должны возобновиться в понедельник. Почему центр важен и почему за него вступилась общественность?

Подросшие дети



– Я в это время была на реабилитации, у меня дочка – инвалид первой группы (самая тяжелая группа инвалидности. – РС). У нас почти все дети – первой группы, у нас родительская организация, – рассказывает Валентина Загрядская, директор центра "Рафаил", о том, как ее организацию выгнали из помещения.



В "Рафаиле" занимаются с молодыми людьми с ментальными расстройствами: синдромом Дауна, аутизмом, тяжелыми множественными нарушениями. Подопечных центра около шестидесяти. На youtube-канале "Рафаила" много роликов о том, как их учат шить, рисовать, ставят с ними театральные и танцевальные сценки. Это одна из первых НКО, занявшаяся такой деятельностью в России.

– В 1991 году мы, родители, собрались: наших детей в школы не брали, мы создали организацию и школу. Потом дети из школы выросли. Есть те, кто занимается у нас 28 лет, – рассказывает Загрядская.



Сейчас для инвалидов гораздо больше программ, чем это было в 1991 году, но, по словам Загрядской, именно на молодых совершеннолетних инвалидов государство мало обращает внимание: "В Москве очень мало мест для инвалидов старше 18 лет, где они бы могли социализироваться, общаться, получать реабилитационные услуги", – рассказывает она.



Мэрия признает важность деятельности "Рафаила". Согласно данным базы Spark, центр для инвалидов с 2011 по 2019 ежегодно (кроме 2016 года) получает от Департамента соцзащиты населения Москвы от двух до почти пяти миллионов рублей.



"Рафаил" занимает помещение бывшего коррекционного детского сада площадью более 340 квадратных метров в Хамовниках – районе с одной из самых высоких в России стоимостью недвижимости. Загрядская рассказывает, что стала директором центра в 2010 году. Прошлый директор организовал выкуп помещения у города, но сделка не была завершена: "Рафаил" не получил свидетельство о собственности на свое помещение. Добиться этого пытались в ходе нескольких судов. Параллельно в "Рафаиле" продолжались занятия. О том, что что-то должно поменяться в августе нынешнего года, по словам Загрядской, чиновники не предупреждали.



Больше не работаете



"Наши педагоги 9 августа пришли на работу, но помещение было закрыто, а на стекле висело объявление: в рамках программы "Безопасный город" Департамент имущества города Москвы проводит инвентаризацию помещений. Написано, что, дабы избежать конфликтов, свяжитесь – указан сотовый телефон [представителя Московского центра недвижимости, подведомственной департаменту структуры] и телефон охранника. Охранник даже не открыл педагогам, а сказал через окно: здесь вы больше не работаете, помещение принадлежит департаменту имущества, – рассказывает Загрядская. – Наши сотрудники спросили: на каком основании вы открыли наше помещение, зашли в него, не пускаете нас? Мы вам ничего не должны объяснять, ответили им. Пусть директор пишет письмо, получает разрешение, тогда сможете забрать свои вещи. Никаких бумаг нам не показали.

При этом "Рафаил" сейчас реализует программу "Специальная реабилитация молодых инвалидов с психическими заболеваниями", оплаченную Департаментом соцзащиты московской мэрии. Сроки её проведения – с 17 июля по 5 декабря 2019-го.



– Мы позвонили нашему адвокату – папе ребенка-инвалида, он написал письма в департамент имущества, Московский центр недвижимости и заявление в ОВД "Хамовники", – продолжает Загрядская.



Ни департамент имущества, ни полиция организации родителей инвалидов не ответили.



– Из Московского центра недвижимости перезвонили 12 августа, сказали, что им надо сфотографировать наши помещения. Они выбили входную дверь и получили доступ только в коридор, двери в классы они ломать не стали. Когда [чиновники] пришли фотографировать помещения, от нас пришли три педагога, три родителя и два ребенка. Аутисту эту ситуацию сложно объяснять, у него в голове программа: в среду нужно идти на занятие. Мы надеялись, что во время фотографирования их пустят позаниматься, – говорит Загрядская.



Собравшиеся простояли на улице целый час, но с чиновниками внутрь пустили только одного педагога. Зато в неформальном разговоре попросили немного подождать и сказали, что, скорее всего, ситуация разрешится в пользу "Рафаила". Прошло две недели, ничего не изменилось, а сотрудники Московского центра недвижимости уже говорили, что, может быть, всё это и на полгода затянется, и чем кончится – непонятно. Тогда коллектив центра "Рафаил" решил предать ситуацию огласке.



– Может быть, это провокация перед выборами? Совершенно незаконно, варварски лишить помещения инвалидов, – рассуждает Загрядская.



На безвозмездной основе



В поддержку "Рафаила" создали петицию на Change.org, о ситуации стали появляться заметки в медиа – в основном, в специализирующихся на теме благотворительности и НКО. Ещё утром в пятницу ситуация с "Рафаилом" была неясна. Корреспондент Радио Свобода позвонил по телефонам, указанным в объявлении на двери центра, и поинтересовался, когда центр вновь начнет работать. "В этом помещении центр точно не откроется, оно принадлежит городу Москве", – категорично ответил женский голос по телефону, указанному как контакт Московского центра недвижимости.

По телефону, обозначенному как "Охрана", ответил мужчина, и у него была другая версия:



– Я затрудняюсь сказать, [когда "Рафаил" снова начнет работать], в данный момент там охрана стоит. Департамент имущества Москвы – у них с ними небольшие неурядицы, с документами что-то не в порядке. Когда [дирекция "Рафаила"] документы соберет, центр снова начнет работать, – ответил он.



В пятницу вечером Радио Свобода получило комментарий пресс-службы Департамента городского имущества столичной мэрии. В нем говорится, что помещение находится в собственности Москвы: "В 2004 году был заключен договор купли-продажи объекта, однако в регистрации права собственности Росреестром, а затем и Арбитражным судом Москвы было отказано. В ходе судебных разбирательств договор купли-продажи был признан недействительным. […] Понимая важность деятельности центра, город пошел навстречу и готов проработать вопрос о предоставлении помещения на безвозмездной основе".



В ночь с пятницы на субботу Валентина Загрядская написала в Facebook, что охрану с помещения центра сняли, имущество "Рафаила" сохранено, проблемы с документами будут постепенно решаться, а занятия возобновляются с понедельника.