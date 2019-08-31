От звонка до звонка. Эфир в 18:05

В сентябре первый звонок прозвучит для 15 миллионов российских школьников. Это праздник, но для многих и стресс: школа связана со страхом перед оценками, экзаменами, учителями. Должна ли школа быть дисциплинарным институтом, где дети сидят за партами от звонка до звонка? Как должна выглядеть школа будущего?

В эфире Сергей Казарновский, основатель и директор центра образования №686 «Класс-Центр», заслуженный учитель России, и Леонид Кацва, историк, автор учебников и пособий по истории России, учитель истории Московской гимназии на Юго-Западе №1543. Эфир в 18:05.