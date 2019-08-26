Ещё одну пару хотят лишить родительских прав из-за протестов

Никулинская межрайонная прокуратура Москвы через суд потребовала лишить родительских прав Петра и Елену Хомских, предположительно, за участие в акции протеста. Об этом сообщает "Апология протеста".

Пётр Хомских попал в "провластный" видеоролик, как "охранник Навального", сообщили правозащитники.

Вероятно, речь идет про видеозапись, снятую на акции протеста 3 августа. На ней мужчина и женщина толкают коляски перед оцеплением полиции. В одной из колясок маленькая девочка. После этого на РЕН-ТВ появился сюжет "о профессиональном провокаторе ". Якобы мужчина и женщина, вцепившись в ручки колясок с детьми, спиной толкали полицейских, явно рассчитывая на ответную реакцию.

22 августа с супругами провели беседу, первое заседание было назначено на 2 сентября.

6 августа прокуратура потребовала лишить родительских прав супругов Проказовых. По версии ведомства, 27 июля на акции они передали годовалого мальчика обвиняемому по делу о массовых беспорядках Сергею Фомину, чтобы он смог выйти из оцепления и избежать задержания. Сейчас Проказовы находятся в статусе свидетелей.

27 июля и 3 августа в российской столице прошли акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В обоих случаях число задержанных превысило тысячу, а полиция и Росгвардия применяли силу.