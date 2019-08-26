Из стрит-арта Покраса Лампаса уберут очертания креста

Из арт-объекта, созданного художником Покрасом Лампасом (Арсений Пыженков) в Екатеринбурге уберут очертания креста. Об этом в понедельник договорились организаторы фестиваля STENOGRAFFIA и представители "православной общественности" на совещании в администрации Оржоникидзевского района города.

Сообщается, что Покрас Лампас согласился с таким решением, чтобы избежать конфликта между жителями Екатеринбурга. В сообщении пресс-службы фестиваля говорится, что "арт-объект не был призван оскорбить чувство верующих, ему не придавалось религиозное значение". Ранее Покарс Лампас из-за протестов верующих отложил поездку в Екатеринбург для восстановления своей работы "Супрематический крест".

Работа художника на территории Уралмаша появилась в рамках фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA. Она представляла собой крест с отрывком из манифеста художника-авангардиста Казимира Малевича. Площадь рисунка – около 6,6 тысячи квадратных метров. Арт-объект согласовали с городскими властями.

Утром 19 июля местные СМИ сообщили, что спецтехника закатала "Супрематический крест" в асфальт. Власти города пообещали восстановить арт-объект. Работы должны были начаться 26 августа, в них планировал участвовать Покрас Лампас.

Накануне в Екатеринбурге прошла акция протеста верующих против супрематического креста. Один из её участников угрожал организаторам фестиваля STENOGRAFFIA "измазать площадь кровищей вот этих вот индейцев-сатанистов". "Здесь такой будет арт-объект, прозвенит на всю Россию!" – сказал православный активист.