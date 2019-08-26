Политик Владимир Милов вышел на свободу после 30 суток ареста

Политик Владимир Милов в понедельник вышел на свободу после 30 суток ареста. 29 июля оппозиционера арестовали по обвинению в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия и неповиновении сотрудникам полиции. Об этом сообщает глава штаба политика Яна Герасимова.

Милов был задержан 27 июля в студии YouTube-канала "Навальный Live", где он вёл прямую трансляцию с протестного митинга возле здания мэрии Москвы за допуск к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов. Оппозиционер собирается обжаловать арест в Европейском суде по правам человека.

Протесты в Москве продолжаются уже месяц. Их главное требование – допуск независимых кандидатов и честные выборы. Многих лидеров протестов уже по несколько раз задерживали, арестовывали и штрафовали за призывы участвовать в несогласованных мероприятиях.

После массовых задержаний на акциях 27 июля и 3 августа, а также уголовного дела о массовых беспорядках протестующие также потребовали освободить всех обвиняемых и расследовать применение силы со стороны полиции.