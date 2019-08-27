Космический корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту рано утром во вторник пристыковался к модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС).

Трансляция стыковки велась на сайте Роскосмоса.



24 августа "Союз МС-14" не смог пристыковаться к модулю "Поиск". После этого было принято решение повторить попытку. Для этого пришлось освободить модуль "Звезда", перестыковав транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-13" к другом модулю.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что аппаратура системы сближения, которая отказала при первой попытке стыковки, эксплуатируется десять лет и сделана не в России. Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал, что во время неудачной стыковки с МКС произошла аномалия — были зафиксированы "ранее не встречавшиеся колебания". Когда корабль приблизился к станции, радиооборудование на МКС начало сбоить, и стало ясно, что в режиме автопилота проводить стыковку небезопасно, отметил Соловьев.

По предварительным данным NASA, причиной неудачи стали проблемы в работе системы автоматической стыковки "Курс" на борту МКС.

"Союз МС-14" – первый за три десятилетия российский пилотируемый корабль, отправленный на орбиту без экипажа. Он доставил на станцию расходуемые материалы и оборудование. На борту "Союза" находится испытательный образец робота-гуманоида по имени Фёдор. Корабль доставил на МКС около 670 килограммов сухих грузов.