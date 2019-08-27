ЦИК вновь отменил заседание совета по выборам в Мосгордуму

Центральная избирательная комиссия отменила назначенное на вторник расширенное заседание экспертного совета по выборам в Мосгордуму, в котором должны были принять участие независимые эксперты и представители СМИ.

Пресс-служба ЦИК объясняет отмену тем, что на приглашение не откликнулась подавляющая часть научно-экспертного совета при ведомстве, а также "критически настроенные" политологи и обозреватели.

После отмены заседания ЦИК пообещал изучить целесообразность и эффективность своего научно-экспертного совета.

Ранее заседание уже откладывали из-за отсутствия в Москве большинства экспертов. Изначально оно было запланировано на 14 августа. Глава ЦИК Элла Памфилова позднее пригласила всех "критиков позиции" ведомства, готовых ей оппонировать, на заседание 27 августа.

"Надеюсь, что никто не испугается, придёт, и мы проведем открытую дискуссию, полемику", – заявила тогда Памфилова.

Мосгоризбирком отказал в регистрации более чем полусотне независимых кандидатов в Мосгордуму. Некоторые из них – например, Илья Яшин и Дмитрий Гудков – сейчас отбывают арест в связи с протестами против их недопуска на выборы. Оппозиционных политиков несколько раз задерживали на выходе из спецприёмников и доставляли в суд за призывы участвовать в акциях.