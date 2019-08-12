В Совете Федерации заявили об иностранном влиянии на протесты

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, а также член комиссии по защите российского суверенитета Андрей Климов заявил об иностранном влиянии на протесты оппозиции в Москве и вмешательстве Запада во внутренние дела России. По его словам, "первую скрипку" в этом деле "играют" США.

Климов подчеркнул, что в митинге оппозиции, который прошёл 10 августа на проспекте Академика Сахарова, принимали участия "лица с двойным гражданством", которые "давали клятвы другим государствам служить им верой и правдой".

В качестве примера Климов привёл рэпера Oxxxymiron, который – цитата – "большую часть своей 34-летней жизни провел в Западной Европе, главным образом, в Великобритании", а теперь "вдруг решил побороться за права кандидатов в Московскую городскую думу". Кроме Oxxxymiron, Климов упомянул некую "гражданку США, деятельно оказывавшую протестующим 10 августа юридические консультации".

Зампред комиссии по международным делам отметил, что это "далеко не всё, что известно членам Совета Федерации".

Характерно, что многие члены Совфеда имеют недвижимость за рубежом. Так в собственности представителя верхней палаты парламента от Тамбовской области Александра Бабакова – поместье во Франции стоимостью 16 миллионов долларов и квартиры в Париже, Андрей Клишас, один из авторов законов о суверенном интернете и наказаниях за оскорбление власти, владеет недвижимостью в Швейцарии, представитель от Тульской области Дмитрий Савельев купил дом площадью почти 500 квадратных метров в Великобритании, член Совета Федерации от Удмуртии Любовь Глебова – дом таких же размеров в Германии, Виталий Богданов – жилплощадь в Италии.

По данным телеграм-канала "Кремлёвский безбашенник", как минимум семь членов Совета Федерации имеют гражданство или виды на жительство иностранных государств.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что многие участники протестов за допуск оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму не являются москвичами, а одна из зарегистрированных кандидатов, проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара, заявила, что таких – большинство. При этом социологическое исследование, проведённое на субботнем митинге на проспекте Сахарова, показало, что москвичами являются 80 процентов пришедших на него, ещё 17 процентов проживают в Московской области.

В свою очередь, один из активных участников московских протестов, Дмитрий Чернышёв, привёл в Фейсбуке биографические данные ключевых чиновников мэрии Москвы, согласно которым не москвичами являются именно они. Чернышёв отметил, что мэр Собянин – уроженец села Няксимволь Тюменской области, его замы также родились не в столице: Пётр Бирюков – в деревне Старый Бузец Курской области, Марат Хуснуллин – в Казани, Анастасия Ракова – в Ханты-Мансийске, Пётр Аксёнов – в селе Павловское Липецкой области, Максим Ликсутов – в эстонском городе Локса.

Отдельно Чернышёв подчеркнул, что председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова родилась в Узбекистане, в городе Алмалык.