Владельца кемеровской пекарни оштрафовали за гомофобную табличку

Суд в Кемерове назначил административный штраф в размере 10 тысяч рублей владельцу кемеровской пекарни, ставшей известной из-за гомофобной таблички. Антона Ипатова признали виновным в разжигании ненависти. В мае пекарня, в которой эксперты обнаружили нарушения при производстве, была закрыта.

Решение о штрафе опубликовано на сайте Центрального суда Кемерова. Согласно документу, Ипатов выставил табличку "по личным убеждениям", так как "всё неестественное ему чуждо", и он не желает, чтобы в его магазине присутствовали люди нетрадиционной сексуальной ориентации, поскольку они "могут повлиять на его детей".

По мнению судьи, подобная надпись оказывает "активное воздействие на людей", унижая достоинство отдельного лица или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой- либо социальной группе.

В мае пекарню закрыли, что Ипатов объяснил "лживыми нападками" и заявил, что это произошло "не из-за качества продукции, а по другим причинам". В конце марта в хлебе кемеровской пекарни, продающей килограммовую булку за 650 рублей, эксперты обнаружили завышенную кислотность и низкую пористость. В процессе производства были найдены нарушения, а у пекарни не оказалось необходимой документации. Антимонопольная служба Кемеровской области сообщила, что планирует выдать предупреждение предприятию, а Роспотребнадзор объявил о множестве нарушений в пекарне, в том числе об отсутствии централизованного водоснабжения и канализации.