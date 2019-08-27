Роскосмос объявил тендер на исследования для полёта на Луну

Госкорпорация Роскосмос объявила тендер на проведение исследований, связанных с обеспечением безопасного пребывания и работы космонавтов на Луне. Стоимость контракта составляет 373 миллиона рублей, заявки будут принимать до 18 сентября.

В январе глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью РБК говорил, что запуск космических аппаратов на Луну планируется осуществить в 2021 году. Позже он заявлял, что пилотируемые полеты к спутнику начнутся в 2029 году, а высадка человека запланирована на 2030 год.

Соединенные Штаты готовятся отправить человека на Луну в 2024 году. По словам вице-президента США Майка Пенса, американцы на Луне хотят построить базу, которая позволит в будущем полететь на Марс. По данным The Wall Street Journal, в 2020 году НАСА рассчитывает получить из бюджета 21 миллиард долларов.



Дмитрий Рогозин возглавляет Роскосмос с 2018 года. Он неоднократно делал заявления о космических амбициях России в ближайшие десятилетия. Он, в частности, обещал, что через полтора года его ведомство будет доставлять космонавтов на МКС "быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя", а к 2030 году произведет пилотируемую высадку на Луну и "вытеснит Илона Маска с рынка космических услуг". В ответ премьер Дмитрий Медведев призвал "исполнителей" работ в ракетно-космической отрасли "заканчивать с прожектерством".

Год назад глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщал, что в Роскосмосе выявлены нарушения на 760 миллиардов рублей. "Несколько миллиардов утрачено, то есть, по сути, своровано", – цитировал Кудрина ТАСС.

11 октября прошлого года произошла первая в российской истории авария пилотируемого космического корабля "Союз-МС10" . Экипаж сумел эвакуироваться и не пострадал.