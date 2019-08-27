Крымский суд освободил из-под стражи активиста Эдема Бекирова

Центральный районный суд Симферополя освободил из-под стражи крымско-татарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и боеприпасов. Его отпустили под обязательство являться в дальнейшем на судебные заседания.

С инициативой об изменении меры пресечения выступила медицинская часть Симферопольского СИЗО, где Бекиров содержался девять месяцев.

Эдем Бекиров, инвалид первой группы, был задержан в декабре 2018 года при переходе административной границы аннексированного Россией Крыма. По версии следствия, за несколько месяцев до этого он попросил знакомого сохранить 12 кг взрывчатки и патроны, однако тот рассказал обо всём сотрудникам ФСБ России. Бекиров отрицает вину и утверждает, что не имеет отношения к боеприпасам и взрывчатке.

Здоровье активиста за время его пребывания в СИЗО ухудшилось, защита обратилась с просьбой принять срочные меры в Европейский суд по правам человека. Он обязал Россию перевести Бекирова в гражданскую клинику и оказать ему необходимую помощь, однако этого сделано не было.

Правозащитное движение "Мемориал" признало Эдема Бекирова политзаключенным.