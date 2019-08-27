Против бывшего министра Абызова возбуждено новое уголовное дело

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Об этом "Интерфаксу" рассказал его адвокат Александр Аснис. Чиновник арестован по подозрению в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере, теперь к списку вменяемых ему в вину преступлений добавлено незаконное предпринимательство.

По словам адвоката, дело было возбуждено 23 августа. По версии следствия, Абызов в нарушение запрета, наложенного на него как члена правительства, лично и через доверенных лиц проводил предпринимательскую деятельность.

По этой статье ему грозит до двух лет лишения свободы. Однако по статье об организации преступного сообщества ему грозит до 20 лет лишения свободы, поэтому новое дело не отягчает обвинение бывшего министра.

Обвинение по новому делу чиновнику не предъявлено. Абызов и его защита не признают его вину и намерены обжаловать возбуждение дела.