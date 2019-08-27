Гарри Каспаров против «умного голосования» Алексея Навального

Политик Гарри Каспаров не считает слишком умной идею «умного голосования», которую продвигает Алексей Навальный. Почему? И каковы аргументы сторонников проекта Навального? Дискутируют ведущий Дождя Михаил Фишман, политолог Александр Морозов, организатор форума «Свободная Россия» Гарри Каспаров. Программу «Лицом к событию ведет Елена Рыковцева.

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