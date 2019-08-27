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Лицом к событию

Гарри Каспаров против «умного голосования» Алексея Навального

Гарри Каспаров в Литве. Форум Свободной России

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Политик Гарри Каспаров не считает слишком умной идею «умного голосования», которую продвигает Алексей Навальный. Почему? И каковы аргументы сторонников проекта Навального? Дискутируют ведущий Дождя Михаил Фишман, политолог Александр Морозов, организатор форума «Свободная Россия» Гарри Каспаров. Программу «Лицом к событию ведет Елена Рыковцева.
А вы - за или против? Звоните начиная с 19.05 по номеру 8-800-200-22-12

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