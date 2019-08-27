Источники и составные части. Александр Рыклин – о выборах

Оппозиционное сообщество пребывает в смятении. Стратегия, которую безусловный лидер нынешней протестной волны Алексей Навальный предложил использовать в день голосования 8 сентября, мало кого оставила равнодушным. Русскоязычный Фейсбук вскипел одновременно со всеми независимыми медийными площадками. Тут еще важно отметить, что всё это бурление экспертной мысли происходит на фоне мощной репрессивной кампании, которой власть ответила на возрождающийся российский протест: букет профильных уголовных дел, карусель административных арестов, жёсткий разгон уличных акций, тысячи задержанных. Такой антураж придает дискуссии, которая в других условиях могла бы стать вполне академической, очевидную нервозность. Альтернативные стратегии на минувшей неделе представили два других оппозиционных политика – Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров. Теперь у гражданского сообщества есть три варианта поведения в день голосования.

Итак, Навальный, предложил обществу использовать 8 сентября свой план "умного голосования". Его базовая цель состоит не в том, чтобы добиться положительного результата одного или группы депутатов, а в том, чтобы свалить ставленника "Единой России", какую бы личину он ни примеривал. Ходорковский указывает на то, что сугубо технологичный подход в данном случае недопустим, поскольку сопряжен с избыточными моральными издержками. Дескать, нельзя заставлять человека демократических взглядов действовать вразрез со своими ключевыми принципами и голосовать за кандидата, которому при других обстоятельствах он бы никогда поддержку не оказал. Поэтому Ходорковский предлагает, в случае отсутствия в списке подходящих кандидатур, портить бюллетени. Каспаров, следуя тезису, который он отстаивает все последние годы, и безусловно соглашаясь с недопустимостью голосования "против совести", призывает граждан вовсе игнорировать выборы.

В этом конкурсе стратегий у Навального есть существенное психологическое преимущество. Он находится внутри котла, тогда как оба его оппонента в данный момент расположены на безопасном от этого котла расстоянии. Это обстоятельство в глазах многих людей, которые продолжают жить в России, волей-неволей делает аргументы Навального более весомыми и убедительными. Кроме того, сам Навальный и его соратники находятся под чрезвычайным давлением. Политик только что вышел на свободу после месячной отсидки в спецприемнике и в ближайшее время может получить обвинения сразу по нескольким уголовным делам, в Фонде борьбы с коррупцией проведен обыск с изъятием всего, что только было обнаружено. Другой важный фактор, работающий в пользу предложенной Навальным стратегии, – боязнь многих нарушить сплоченность оппозиционных рядов в тот момент, когда после длительного периода стагнации протест, кажется, начал набирать обороты. Точка зрения – да, план вовсе не идеальный, но лучше ему следовать, чтобы все не разругались, – если не превалирующая сегодня в протестной среде, то точно весьма популярная. В то же время совершенно очевидно, что, выдвинув свою стратегию на ближайшие выборы в качестве единственной, Навальный идёт на серьезные риски.

Главная опасность состоит в том, что даже те, кто готов поступиться принципами и проголосовать по схеме "умного голосования", не могут не сомневаться в его эффективности. Прежде всего, не слишком убедительным выглядит тезис о том, что массированный удар по "Единой России" действительно нанесет серьёзный ущерб Кремлю. Если мы говорим о Москве, то в усеченном списке претендентов не осталось кандидатов (ну, кроме двух-трех), которые могут создать хоть какие-то проблемы действующей власти в ранге депутатов Мосгордумы.

Та часть демократического сообщества столицы, которая посчитает необходимым принять участие в голосовании, не получит единых рекомендаций от всего пула лидеров этой истории

Кроме того, даже среди фронтменов нынешней кампании, несостоявшихся кандидатов в Мосгордуму, нет единства в оценке "умного голосования". Вроде бы безоговорочно поддерживает этот план Илья Яшин, но и у него при определенном стечении обстоятельств могут возникнуть серьёзные проблемы. Сценарий, при котором в округе, где пытался баллотироваться Яшин, останется два претендента на депутатский мандат, Валерия Касамара и Михаил Конев, выглядит вполне реалистичным. Пока довольно сложно представить себе, что Яшин, по всем опросам – самый популярный политик в своём округе, будет способен призвать своих сторонников участвовать в выборах, а именно так он должен будет поступить в рамках навальновской стратегии. Другой кандидат в Мосгордуму, Юлия Галямина сделала крайне противоречивое заявление. Предлагая избирателям своего округа вариант поведения в день голосования, она сказала: "В рамках "умного голосования" следует поддержать того кандидата, который подпишет соглашение, направленное на продвижение идей из моей избирательной программы". Но так не получается! "Умное голосование" никаких идеологических условий своим кандидатам не выставляет. Главный и единственный критерий – рейтинг на момент принятия решения. А в случае, если в итоговом бюллетене не окажется ни одной приемлемой фамилии, Галямина предлагает гражданам вписывать её имя, другими словами – предлагает портить бюллетень. Если называть вещи своим именами, Галямина фактически атакует стратегию Навального. Схожую позицию занимают и некоторые другие ключевые фигуры этой кампании, например, Дмитрий Гудков и Александр Соловьев. Следовательно, можно предположить: Навальный, предложив обществу столь неоднозначную стратегию, заранее не заручился поддержкой независимых кандидатов в Мосгордуму.

Тут еще важно учитывать, что определенные возможности для маневра остаются у лидеров этой волны протеста только до того момента, пока не названы реальные имена тех, кого в рамках "умного голосования" предложит поддержать команда Навального. Потом придётся определяться и давать ясный ответ. Пока у меня складывается стойкое ощущение, что та часть демократического сообщества столицы, которая посчитает необходимым принять участие в голосовании 8 сентября, не получит единых рекомендаций от всего пула лидеров этой истории. Что, конечно, будет выглядеть совсем не здорово и точно не послужит дальнейшей активизации протестных настроений в Москве. Скорее – наоборот.

Александр Рыклин – московский журналист

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