В Новосибирске поставят спектакль о Егоре Летове и Янке Дягилевой

Новосибирский академический молодежный театр "Глобус" готовит к постановке музыкальный спектакль о жизни сибирских рок-музыкантов – основателя группы "Гражданская оборона" Егора Летова и его подруги Янки Дягилевой. Премьера спектакля намечена на весну 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на главного режиссёра "Глобуса" Алексея Крикливого.

В театре заявили, что спектакль будет музыкальный, а его отправной точкой станут фигуры Дягилевой и Летова. У постановки рабочее название "Полкоролевства" – в честь одноименной песни Дягилевой 1989 года из альбома "Продано!".

Егор Летов – основатель и лидер музыкальной группы "Гражданская оборона". Считается основоположником русского панк-рока. Музыкант скончался 19 февраля 2008 года в Омске. Янка Дягилева – рок-певица из Новосибирска. Была близкой подругой Летова. Погибла в мае 1991 года.

В феврале этого года МВД России потребовало от издания "Лента.ру" удалить фрагмент из интервью Егора Летова, которое было записано в 1991 году. В нём музыкант рассказывает о своём отношении к марихуане и ЛСД. В ведомстве посчитали, что высказывания Летова направлены "на формирование у целевой аудитории положительного образа лиц, осуществляющих изготовление, разработку и использование наркотических средств". МВД также признало фрагменты интервью запрещёнными к распространению на территории России.