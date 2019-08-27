В Новосибирске поставят спектакль о Егоре Летове и Янке Дягилевой

Новосибирский академический молодежный театр "Глобус" готовит к постановке музыкальный спектакль о жизни сибирских рок-музыкантов – основателя группы "Гражданская оборона" Егора Летова и его подруги Янки Дягилевой. Премьера спектакля намечена на весну 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на главного режиссёра "Глобуса" Алексея Крикливого.
В театре заявили, что спектакль будет музыкальный, а его отправной точкой станут фигуры Дягилевой и Летова. У постановки рабочее название "Полкоролевства" – в честь одноименной песни Дягилевой 1989 года из альбома "Продано!".
Егор Летов – основатель и лидер музыкальной группы "Гражданская оборона". Считается основоположником русского панк-рока. Музыкант скончался 19 февраля 2008 года в Омске. Янка Дягилева – рок-певица из Новосибирска. Была близкой подругой Летова. Погибла в мае 1991 года.
В феврале этого года МВД России потребовало от издания "Лента.ру" удалить фрагмент из интервью Егора Летова, которое было записано в 1991 году. В нём музыкант рассказывает о своём отношении к марихуане и ЛСД. В ведомстве посчитали, что высказывания Летова направлены "на формирование у целевой аудитории положительного образа лиц, осуществляющих изготовление, разработку и использование наркотических средств". МВД также признало фрагменты интервью запрещёнными к распространению на территории России.
На четыре матча чемпионата Европы по футболу 2020 года, которые запланированы в Санкт-Петербурге, Россия потратит 6 миллиардов 300 тысяч рублей, следует из проекта постановления правительства "О программе подготовки организации российской части турнира".
Два года назад на проведение чемпионата мира по футболу, который прошёл в России, из бюджета было потрачено 679 миллиардов рублей, но тогда львиная доля этих средств ушла на строительство новых стадионов и окружающей инфраструктуры, к тому же речь шла о 64 матчах в 11 российских городах.
Матчи чемпионата Европе следующего года пройдут уже на готовой "Газпром Арене", и вся соответствующая инфраструктура для их проведения в Санкт-Петербурге уже есть.
Игры чемпионата Европы 2020 года состоятся следующим летом, с 12 июня по 12 июля. Впервые в истории турнир пройдёт не на территории одной страны, либо двух стран, граничащих друг с другом, а сразу в одиннадцати европейских государствах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Полуфиналы и финал состоятся в Лондоне.
Владимир Путин, находясь на авиасалоне МАКС, купил мороженое у продавщицы, которая, скорее всего, продавала его президенту в том же месте два года назад. Первым на это обратило внимание издание "Медиазона".
Авиационно-космический салон МАКС проходит в подмосковном Жуковском раз в два года. В 2017 году форум также посещал Путин и так же в присутствии министров, помощников, охранников и журналистов покупал мороженое. В этом году компанию президенту России составил президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган.
Как следует из видеозаписей, одну из которых в 2017 году опубликовала "Комсомольская правда", а другую сегодня – телеканал ТВЦ, за прилавком при этом стоит одна и та же женщина. Оба раза, предлагая мороженое, продавщица рассказывает о большом выборе продукции от отечественных производителей.
Ранее СМИ неоднократно обращали внимание на то, что при посещении президентом России различных мероприятий в кадре появляются одни и те же люди, но в разных ролях.
Так, в январе 2017 года Владимир Путин при посещении новгородского монастыря оказался на фотографиях с прихожанами, которые за несколько месяцев до этого присутствовали на фотографиях с президентом в качестве рыбаков, когда Путин ловил рыбу на озере Ильмень. Блогеры заподозрили, что в обоих случаях президента окружают подставные лица, которые на самом деле являются либо сотрудниками Федеральной службы охраны, либо заранее отобранными актёрами.
Федеральные СМИ, в свою очередь, утверждали, что и прихожане, и рыбаки – настоящие, просто спустя несколько месяцев после рыбалки Путин пригласил тех же людей отметить вместе с ним Рождество в храме. Официальных комментариев от пресс-службы Кремля тогда не поступало.
На официальном сайте авиасалона МАКС-2019 указано, что в дни его работы движение автотранспорта в черте городского округа Жуковский осуществляется только при наличии специальных пропусков.
Итальянские политические партии "Движение пяти звёзд" и Демократическая партия не смогли договориться о кандидате на пост премьер-министра нового парламентского большинства.
"Движение пяти звёзд" выступает за продолжение работы Джузеппе Конте. Демократы настаивают на выборе альтернативного кандидата. Если партии не придут к соглашению, президент Италии Серджо Маттарелла должен распустить парламент и назначить досрочные выборы.
Маттарелла сегодня, 27 августа, начал новый раунд политических консультаций. Встречи с представителями основных партий назначены на среду. Первый раунд консультаций завершился на прошлой неделе. За это время партии должны были прийти к соглашению по вопросу формирования альтернативного парламентского большинства.
Джузеппе Конте возглавлял правительство Италии с 1 июля 2018 года и покинул пост 20 августа. Он был независимым премьер-министром в правительстве, сформированном в результате коалиции популистской партии "Движение пяти звёзд" и правопопулистской "Лиги". Конте объяснил своё решение об отставке расколом между партиями.
Формальным моментом начала правительственного кризиса стало голосование "Лиги" вместе с оппозицией за строительство высокоскоростной железной дороги во Францию – вопреки позиции "Движения пяти звёзд".
Персональные данные 703 тысяч сотрудников РЖД попали в открытый доступ. Об утечке сообщил в коллективном блоге "Хабр" специалист по информационной безопасности Ашот Оганесян.
В открытом доступе оказались как полные имена сотрудников, так и их номера СНИЛС, адреса, фотографии и должности. Всего в компании, по данным на II квартал 2019 года, работает около 730 тысяч человек. Таким образом, в сеть утекли данные около 96% сотрудников компании, отмечает газета "Ведомости".
РЖД объявила, что проводит расследование утечки. Откуда именно в сети оказались данные пользователей – неизвестно. По версии Оганесяна, речь может идти о записях службы безопасности компании. ТАСС упоминает, что у сотрудников перевозчика есть сервисный портал с попавшей в сеть информацией.
В компании заявили, что данные пассажиров в интернет не утекли.
Верховый суд оставил в силе решение Мосгорсуда об отказе в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина, Константина Янкаускаса и Елены Русаковой, сообщает корреспондент Радио Свобода из зала судебных заседаний.
Ранее суд признал законным отказ в регистрации директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
В общей сложности власти Москвы не допустили до выборов в городской парламент более пятидесяти кандидатов от оппозиции, забраковав собранные ими подписи избирателей. Это вызвало многотысячные протесты в Москве, которые продолжаются с июля месяца. За это время на акциях оппозиции были задержаны около трёх тысяч человек. Десятки оппозиционных кандидатов были арестованы по обвинению в нарушении закона о митингах. Многие из них продолжают находиться в спецприёмниках.
После одной из акций протеста, состоявшейся 27 июля, Следственный комитет России завёл уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. По этим делам арестованы 15 человек. Им грозит от трёх до восьми лет тюрьмы. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки", в Москве не происходило.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Оппозиция по-прежнему требует допустить до них всех независимых кандидатов, а также изменить избирательное законодательство, отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, прекратить уголовное дело о массовых беспорядках и освободить всех взятых под стражу.
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Об этом Интерфаксу рассказал его адвокат Александр Аснис. Чиновник арестован по подозрению в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере, теперь к списку вменяемых ему в вину преступлений добавлено незаконное предпринимательство.
По словам адвоката, дело было возбуждено 23 августа. По версии следствия, Абызов в нарушение запрета, наложенного на него как члена правительства, лично и через доверенных лиц проводил предпринимательскую деятельность.
По этой статье ему грозит до двух лет лишения свободы. Однако по статье об организации преступного сообщества ему грозит до 20 лет лишения свободы, поэтому новое дело не отягчает обвинение бывшего министра.
Обвинение по новому делу чиновнику не предъявлено. Абызов и его защита не признают его вину и намерены обжаловать возбуждение дела.
Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 1 миллион 900 тысяч евро семьям похищенных жителей Ингушетии в период с 2000 по 2005 годы.
ЕСПЧ рассматривал двадцать одно дело, связанное с похищениями и убийствами ингушей. Сред них – иски против России от семей Мухади Мальсагова, Ахмеда и Абу-Шахида Абдулкеримовых, Рашида Оздоева и Тамерлана Цечоева.
Мальсагов был задержан 3 мая 2000 года группой военнослужащих, и с тех пор его никто не видел. Абдулкеримовых военные задержали и увезли в неизвестном направлении 28 ноября 2002 года, с тех пор их местонахождение также неизвестно.
Рашид Оздоев, работавший помощником прокурора Ингушетии, а также его друг, активист Тамерлан Цечоев, были похищены и убиты неизвестными 15 лет назад. Оздоев расследовал причастность сотрудников ФСБ к исчезновению людей в республике.
Европейский суд постановил, что власти России не провели должного расследования ни одного из этих преступлений.
Всего ЕСПЧ признал, что в 18 из 21 дел были нарушены статьи европейской конвенции о праве на жизнь, праве на свободу и личную неприкосновенность, а также праве на защиту.
Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский в ближайшее время встретятся в Варшаве. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который во вторник прибыл с визитом в Киев.
Как сказал Болтон в интервью Украинской службе Радио Свобода, у президентов "будет возможность поговорить" в столице Польши в рамках мероприятий по случаю 80-летия начала Второй мировой войны 1 сентября. Президент России Владимир Путин на эти мероприятия не приглашён.
Джон Болтон подчеркнул, что официально о встрече Трампа и Зеленского пока не объявлялось, однако выразил уверенность в том, что она состоится. Это будет первая встреча лидеров Соединённых Штатов и Украины после избрания Зеленского президентом.
В интервью радио Свобода Болтон подчеркнул, что Соединённые Штаты готовы обсуждать своё участие в переговорах о мирном урегулировании конфликта в Донбассе и о судьбе аннексированного Россией Крыма в случае, если Украина подтвердит своё желание, чтобы США в них участвовали. Советник президента США подчеркнул, что Соединённые Штаты выступают за восстановление территориальной целостности Украины, заявив, что использование Россией вооружённой силы в конфликте с Украиной превращает вопрос Донбасса и Крыма в вопрос глобальной безопасности. При этом Болтон достаточно скептически высказался об идее размещения в Донбассе миротворцев ООН, заявив, что это может привести к замораживанию конфликта.
Ростовский областной суд отклонил жалобу члена совета общественной организации "Открытая Россия" Анастасии Шевченко и оставил её под домашним арестом до 20 октября.
При этом суд разрешил Шевченко звонить детям. В остальном условия домашнего ареста оставлены без изменений – обвиняемой по-прежнему запрещено выходить из дома, пользоваться интернетом и общаться с кем-либо, кроме близких родственников и адвокатов.
Шевченко была задержана, а затем арестована в январе этого года. Уголовное дело против неё является первым в России, заведённым по статье "Деятельность нежелательной организации". Активистке вменяют два эпизода: участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты.
31 января, спустя неделю после того, как Шевченко отправили под домашний арест, умерла её старшая дочь, страдавшая серьёзным заболеванием и находившаяся в лечебном интернате. Только за день до смерти дочери Шевченко разрешили навестить её в реанимации.
Международная правозащитная организация Amnesty International признала Анастасию Шевченко узницей совести и призвала власти немедленно её освободить. С аналогичным заявлением выступили правозащитники из Human Rights Watch, которые назвали арест активистки "грубым нарушением" свободы граждан создавать союзы и объединения.
Бразилия отказалась от финансовой помощи, предложенной "Большой семёркой" для тушения лесных пожаров в Амазонии. Президент Франции, принимавший в Биаррице лидеров G7, объявил о готовности стран – участниц саммита выделить Бразилии в общей сложности 22 миллиона долларов.
Бразильские власти не объяснили отказ от помощи. Комментируя заявление Эммануэля Макрона о помощи, глава администрации президента Бразилии Оникс Лорензони заявил изданию Globo: "Спасибо, конечно, но, возможно, эти средства следовало бы потратить на восстановление лесов в Европе". Би-би-си приводит слова Лорензони, в которых он, в качестве аргумента, упомянул пожар в соборе Парижской Богоматери в апреле этого года: "Макрон не в состоянии предотвратить предсказуемый пожар в храме, который является всемирным наследием, и теперь хочет поучать нашу страну?"
Ранее президент Жаир Болсонару говорил, что у бразильского правительства недостаточно средств для борьбы с пожарами.
Французское отделение Greenpeace назвало предложение "Большой семёрки" "неадекватным" размаху нынешнего бедствия в Амазонии.
Следственный комитет вызывает на беседу жителей Красноярска за публикацию ссылок на пародийное видео о губернаторе Александре Уссе. Об этом изданию "Сибирь.Реалии" сообщил автор ролика, учредитель издания KrasNews.com Дмитрий Полушин, также вызванный в ведомство.
По словам Полушина, СК интересует видеоролик "Кино и немцы. Планёрка губернатора Александра Усса", опубликованный на YouTube-канале издания в июне. Полушин наложил титры на военную драму "Бункер" о Второй мировой войне, представив вместо сцены совещания руководства в бункере Адольфа Гитлера заседание красноярских чиновников на тему вырубки леса в регионе.
В пародии Гитлер выступает в роли красноярского губернатора Александра Усса, а его окружение — в виде региональных чиновников. За два месяца ролик набрал почти 280 тысяч просмотров, его переопубликовали более сотни человек.
Самого журналиста пригласили в ведомство в среду, 28 августа, для того чтобы "написать объяснительную". По словам Полушина, следователь по особо важным делам квалифицирует это видео как неуважение к краевой власти, журналист с этим не согласен.
В Следственном комитете отказались прокомментировать вызовы жителей Красноярска из-за видео.
Центральный районный суд Симферополя освободил из-под стражи крымско-татарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и боеприпасов. Его отпустили под обязательство являться в дальнейшем на судебные заседания.
С инициативой об изменении меры пресечения выступила медицинская часть Симферопольского СИЗО, где Бекиров содержался девять месяцев.
Эдем Бекиров, инвалид первой группы, был задержан в декабре 2018 года при переходе административной границы аннексированного Россией Крыма. По версии следствия, за несколько месяцев до этого он попросил знакомого сохранить 12 кг взрывчатки и патроны, однако тот рассказал обо всём сотрудникам ФСБ России. Бекиров отрицает вину и утверждает, что не имеет отношения к боеприпасам и взрывчатке.
Здоровье активиста за время его пребывания в СИЗО ухудшилось, защита обратилась с просьбой принять срочные меры в Европейский суд по правам человека. Он обязал Россию перевести Бекирова в гражданскую клинику и оказать ему необходимую помощь, однако этого сделано не было.
Правозащитное движение "Мемориал" признало Эдема Бекирова политзаключенным.
Пять участников акций протеста против строительства полигона на станции Шиес обратились в Европейский суд по правам человека с жалобами на штрафы за участие в митинге и шествии 7 апреля в Архангельске. Об этом 27 августа сообщается в телеграм-канале проекта "Апология протеста".
Активисты Елена Калинина, Екатерина Цветкова, Михаил Шаклеин, Николай Григорьев и Евгений Богучарский были оштрафованы за участие в двух публичных мероприятиях. По мнению юристов проекта, власти нарушили принцип, по которому человек не может быть наказан за одно и то же деяние. Сам факт штрафов нарушал право людей на свободу собраний.
В Архангельске 7 апреля состоялись многотысячные шествие и митинг против строительства мусорного полигона на станции Шиес. Они не были согласованы с властями. На самих акциях полиция никого не задерживала, но после неё протоколы были составлены почти на 40 человек.
После митинга и шествия на одного из активистов Андрея Боровикова возбудили уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения акций. Сейчас оно рассматривается в суде.
Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Константина Янкаускаса за участие в акции 14 июля у здания Мосгоризбиркома. Ранее оппозиционер уже отбыл 10 суток административного ареста за твит с призывом выйти на эту акцию. Янкаускас заявил, что будет подавать апелляцию в Мосгорсуд и в случае отказа обращаться в ЕСПЧ.
Дважды привлекать к ответственности за одно и то же правонарушение запрещено и Кодексом об административных нарушениях, и Конституцией, отметил оппозиционный политик.
За последний месяц Янкаускаса трижды отправляли в спецприемник. 14 августа его арестовали на девять суток по обвинению в организации несогласованного митинга – за пост в Фейсбуке об акции протеста 3 августа. До этого политика арестовывали на семь суток за акцию в поддержку независимых кандидатов на Трубной площади и на десять суток за пост в твиттере про митинг в Новопушкинском сквере. Каждый раз Янкаускаса задерживали на выходе из спецприёмника.
Последние животные из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморье – шесть белух и две косатки – были во вторник выпущены на свободу на мысе Перовского в Хабаровском крае. Об этом сообщили сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
По словам сотрудников института, животных пять дней везли за 1800 километров из бухты Средняя в Приморье к берегу Охотского моря. Дорогу осложнили ливни в Приморском крае. Косаткам и белухам после реадаптации и взятия анализов установили спутниковые метки и выпустили животных в естественные условия обитания.
Косатки Харя и Форест, выпущенные одновременно через транспортировочную клеть, вместе ушли в северную часть залива. За их поведением в дикой природе, как и за восемью другими ранее выпущенными косатками, первые дни будут следить учёные института.
Четвёртый выпуск животных, запланированный на 22 августа, задержался из-за наводнения в Хабаровском крае. Выпуск первых двух косаток и шести белух в Охотском море состоялся 27 июня. Затем было проведено еще два выпуска.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Москву в попытке преодолеть растущие разногласия между Россией и Анкарой по поводу Сирии. Турция настаивает на прекращении поддержки, которую оказывает Россия войскам Асада в провинции Идлиб.
На прошлой неделе Эрдоган предупредил, что наступление правительственных войск в Идлибе на вооружённые отряды противников Асада представляет угрозу национальной безопасности Турции.
В сентябре прошлого года в Сочи было подписано соглашение между Москвой и Анкарой, благодаря которому было, как пишет "Голос Америки", предотвращено наступление войск режима Асада в провинции Идлиб. В понедельник, 27 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал нынешнее наступление на Идлиб, отметив, что Турция не может сдержать повстанцев, как это было предусмотрено сочинскими соглашениями.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во вторник приедет с визитом в Киев. Об этом сообщило посольство США на Украине. Болтон также на этой неделе посетит Белоруссию и Молдавию.
О своей предстоящей поездке в Киев Болтон накануне написал в твиттере.
По словам Болтона, Соединённые Штаты поддерживают усилия президента Украины Владимира Зеленского по продвижению реформ и его "стремление создать более сильную и процветающую Украину".
Когда конкретно Болтон приедет в Киев и что станет темой переговоров в столице Украины, не сообщается. Известно, однако, что 29 августа советник Дональда Трампа посетит Молдавию по приглашению премьер-министра этой страны Майи Санду, а до конца этой недели посетит Минск. По всей вероятности, визит на Украину также состоится на этой неделе.
Приезд Болтона в Молдавию будет первым визитом советника президента США после отстранения от власти сил, связанных с Владимиром Плахотнюком. Соединённые Штаты, как и Россия, поддержали нынешнее коалиционное правительство страны.
Ещё больший интерес наблюдателей вызывает предстоящий визит Болтона в Белоруссию. Как отмечает Foreign Policy, речь идёт о визите наиболее высокопоставленного американского представителя в Минск в нынешнем столетии. Визит организован на фоне осложнения отношений Минска с Москвой: президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял о давлении со стороны Кремля с целью добиться более глубокой зависимости Белоруссии от России. Администрация президента Белоруссии во вторник подтвердила, что Александр Лукашенко встретится с Джоном Болтоном.
Европейский суд по правам человека оштрафовал Россию на 34 тысячи евро за незаконный арест и гибель бывшего юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Суд признал, что власти России нарушили право Магнитского на справедливое правосудие, жизнь и не обеспечили эффективного расследования причин его смерти.
Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский был арестован в 2008 году по обвинению в помощи в неуплате налогов. Он умер в московском следственном изоляторе "Матросская тишина" в 2009 году. Руководство СИЗО сообщило, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. Адвокаты утверждают, что ему своевременно не предоставили медицинскую помощь.
В 2012 году США приняли "акт Магнитского" – закон, вводящий санкции в отношении лиц, причастных к нарушению прав человека в России. Позднее аналогичные законопроекты появились в Канаде, странах Балтии и Великобритании.
Жители города Киселёвск в Кемеровской области обратились в Международный уголовный суд с просьбой провести расследование добычи угля, которая, по их мнению, угрожает экологии. Текст заявления в суд и видеообращение опубликовало издание "Новости Киселёвска". Ранее жители города записали обращение с просьбой дать им статус беженцев для переселения в Канаду.
Горожане обратились к председателю Международного уголовного суда Чили Эбое-Осуджи и прокурору Фату Бенсуда. Они попросили "провести международное уголовное расследование фактов варварской угледобычи на территории Киселёвского городского округа Кемеровской области открытым способом".
По их данным, на этой территории находится девять разрезов, добывающих уголь открытым способом, и пять горно-обогатительных предприятий по переработке угля. Эти предприятия находятся в непосредственной близости к домам жителей города.
Авторы обращения считают, что предприятия "зачастую нарушают действующее законодательство России, в части соблюдения прав жителей Киселевского городского округа на благоприятную окружающую среду, исключающую вредное воздействие на жизнь и здоровье людей".
Они отмечают, что такая производственная деятельность привела к росту уровня онкологических заболеваний и болезней органов дыхания. При этом людей не переселяют с опасной территории.
На этом фоне уполномоченные органы власти продолжают предоставлять земли под осуществление добычи угля открытым способом, а также под строительство предприятий по переработке угля, говорится в обращении.
В качестве примера жители приводят объявленный комитетом управления муниципальным имуществом аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 662 тысячи квадратных метров на улице Стандартная под недропользование сроком на 5 лет.
Госкорпорация Роскосмос объявила тендер на проведение исследований, связанных с обеспечением безопасного пребывания и работы космонавтов на Луне. Стоимость контракта составляет 373 миллиона рублей, заявки будут принимать до 18 сентября.
В январе глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью РБК говорил, что запуск космических аппаратов на Луну планируется осуществить в 2021 году. Позже он заявлял, что пилотируемые полеты к спутнику начнутся в 2029 году, а высадка человека запланирована на 2030 год.
Соединенные Штаты готовятся отправить человека на Луну в 2024 году. По словам вице-президента США Майка Пенса, американцы на Луне хотят построить базу, которая позволит в будущем полететь на Марс. По данным The Wall Street Journal, в 2020 году НАСА рассчитывает получить из бюджета 21 миллиард долларов.
Дмитрий Рогозин возглавляет Роскосмос с 2018 года. Он неоднократно делал заявления о космических амбициях России в ближайшие десятилетия. Он, в частности, обещал, что через полтора года его ведомство будет доставлять космонавтов на МКС "быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя", а к 2030 году произведет пилотируемую высадку на Луну и "вытеснит Илона Маска с рынка космических услуг". В ответ премьер Дмитрий Медведев призвал "исполнителей" работ в ракетно-космической отрасли "заканчивать с прожектерством".
Год назад глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщал, что в Роскосмосе выявлены нарушения на 760 миллиардов рублей. "Несколько миллиардов утрачено, то есть, по сути, своровано", – цитировал Кудрина ТАСС.
11 октября прошлого года произошла первая в российской истории авария пилотируемого космического корабля "Союз-МС10" . Экипаж сумел эвакуироваться и не пострадал.
Госсовет Татарстана направит в Государственную думу отрицательное заключение на предложение установить новую всероссийскую памятную дату – день окончания Великого стояния на реке Угре. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на решение двух комитетов татарского парламента.
Поправку в закон "О днях воинской славы и памятных датах России" внёс в Госдуму депутат от Калужской области Геннадий Скляр (Угра протекает по территории региона. – РС). В пояснительной записке говорится, что противостояние русских и ордынских войск в 1480 году привело к обретению независимости Российского государства с центром в Москве. Законопроект был одобрен российским правительством и должен быть рассмотрен депутатами этой осенью.
В заключении Института истории Академии наук Татарстана утверждается, что дата не обоснована исторически, так как после 1480 года Русь продолжила выплачивать татарским ханам день. При этом учёные республики полагают, что отмечание новой памятной даты вызовет негативные последствия: в обществе стояние на Угре "воспринимается как противостояние русских и татар", которых академики называют "основными государствообразующими народами России".
Депутаты и учёные Татарстана про законопроект:
Суд в Кемерове назначил административный штраф в размере 10 тысяч рублей владельцу кемеровской пекарни, ставшей известной из-за гомофобной таблички. Антона Ипатова признали виновным в разжигании ненависти. В мае пекарня, в которой эксперты обнаружили нарушения при производстве, была закрыта.
Решение о штрафе опубликовано на сайте Центрального суда Кемерова. Согласно документу, Ипатов выставил табличку "по личным убеждениям", так как "всё неестественное ему чуждо" и он не желает, чтобы в его магазине присутствовали люди нетрадиционной сексуальной ориентации, поскольку они "могут повлиять на его детей".
По мнению судьи, подобная надпись оказывает "активное воздействие на людей", унижая достоинство отдельного лица или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе.
В мае пекарню закрыли, что Ипатов объяснил "лживыми нападками" и заявил, что это произошло "не из-за качества продукции, а по другим причинам". В конце марта в хлебе кемеровской пекарни, продающей килограммовую булку за 650 рублей, эксперты обнаружили завышенную кислотность и низкую пористость. В процессе производства были найдены нарушения, а у пекарни не оказалось необходимой документации. Антимонопольная служба Кемеровской области сообщила, что планирует выдать предупреждение предприятию, а Роспотребнадзор объявил о множестве нарушений в пекарне, в том числе об отсутствии централизованного водоснабжения и канализации.
Российское общество психиатров считает, что препарат бупропион не является наркотиком. Официальное заключение размещено на сайте РОП.
Антидепрессант бупропион не вызывает эйфории, а его приём не приводит к зависимости. С позиций клинической фармакологии бупропион нельзя считать производным наркотика из-за того, что его формула частично совпадает с запрещённым эфедроном, отмечается в заключении Российского общества психиатров.
В документе также подчеркивается несовершенство российского антинаркотического законодательства. Врачи утверждают, что оно позволяет следователям признать "производным наркотического средства" даже обычные средства от мигрени.
Заключение РОП было подготовлено в ответ на запрос адвоката одного из обвиняемых по уголовному делу о покупке бупропиона.
В 2019 году было возбуждено по меньшей мере два уголовных дела о контрабанде наркотиков из-за покупки этого препарата. В апреле в контрабанде наркотиков за заказанный в Польше антидепрессант с бупропионом обвинили жительницу Екатеринбурга Дарью Беляеву. Обвиняемыми по второму делу проходят сотрудники интернет-магазина "Виагра гуру", которые купили в Индии таблетки для борьбы с курением, содержащие бупропион.
Бупропион подавляет чувство тревожности и помогает заглушить тягу к сигарете. Из-за этого Минздрав России внес вещество в официальные стандарты медицинской помощи для лечения зависимости. До 2016 года бупропион был в реестре лекарственных средств, но затем производитель ушел с российского рынка и отозвал лицензию.
Владимир Путин не нарушил правила дорожного движения, сев за руль мотоцикла без шлема, поскольку это произошло во время "протокольного мероприятия", на которые нормы правил не распространяются.
Такой ответ поступил из ГИБДД аннексированного Севастополя юристу из Владивостока Максиму Чихунову в ответ на его обращение с просьбой проверить президента России на предмет нарушения правил дорожного движения. Об этом сайту Сибирь.Реалии сообщил сам Чихунов.
Владимир Путин без шлема сел за руль мотоцикла во время байк-шоу "Тень Вавилона", которое проводили в Севастополе 10 августа участники мотоклуба "Ночные волки". В качестве пассажиров Путин привёз на шоу глав администрации Крыма Сергея Аксенова и Севастополя - Михаила Развожаева. Они тоже были без шлемов.
В ответе ГИБДД подчёркивается, что "во время проведения протокольных мероприятий, спортивных соревнований, военных парадов" дорожное движение "полностью снимается (запрещается)", поэтому и нормы правил дорожного движения не действуют. Каким образом Путин и многочисленные байкеры могли проехать на мотоциклах, если дорожное движение было запрещено, в ответе не говорится.
По словам Чихунова, он не согласен с такой трактовкой правил и будет оспаривать ответ автоинспекции. "Я считаю, что закон для всех един" - подчеркнул Чихунов. Он признаёт, что Путина как президента вряд ли можно привлечь к ответственности, но настаивает на том, что за предполагаемое нарушение должны ответить по крайней мере сопровождавшие его лица.
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