РФ продолжила поставки деталей ракетных комплексов С-400 в Турцию

Турция сможет использовать российские ракетные комплексы С-400 с начала следующего года. К этому времени Россия обещает обучить турецких военных. Поставки деталей ракет в Анкару продолжились сегодня, 27 августа.

Президент Турции Реджеп Эрдоган во вторник прибыл с визитом в Москву. Президент России Владимир Путин показал ему истребитель Су-57. Ранее СМИ сообщали, что Турция может купить российские самолёты. Лидеры двух государств обсудили сферы сотрудничества, связанные и с истребителем Су-35.



"Речь шла не только о военном сотрудничестве или о сотрудничестве в военно-технической области, но и в гражданских областях, и в космосе, и в сфере авиации", – заявил Путин. Он добавил, что ведётся работа по либерализации визового режима между Россией и Турцией. Эрдоган заявил о необходимости увеличить российско-турецкий товарооборот с нынешних 25 миллиардов долларов до 100 миллиардов.

Для решения сирийского вопроса российский президент предложил сосредоточиться на полной стабилизации обстановки "на земле". Турция настаивает на прекращении поддержки, которую оказывает Россия войскам Асада в провинции Идлиб.

В июле Турция сообщила о начале поставок компонентов российской ракетной системы С-400.

За сотрудничество с российскими военными Вашингтон грозит санкциями против Анкары. Ранее США отказались поставлять Турции истребители-бомбардировщики F-35 из-за покупки российских С-400. МИД Турции заявило о том, что данное решение США "несовместимо с духом [Североатлантического] союза и не имеет законного обоснования".