РСЕ/РС выступила в защиту своих журналистов в Таджикистане

Корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода требует от властей Таджикистана аккредитовать своих журналистов для работы в стране и прекратить преследования, которым они подвергаются. Президент корпорации Джейми Флай выразил обеспокоенность в связи с ситуацией со свободой прессы в стране. Во вторник он встретился с министром иностранных дел Таджикистана Сироджидином Асловым.

Флай призвал руководство Таджикистана официально аккредитовать журналистов и сотрудников местного бюро Таджикской службы Радио Свобода - Радио Озоди для работы в стране. Глава корпорации выразил надежду на понимание правительством того, что "информированные граждане, имеющие доступ к широкому кругу источников новостей и информации, отвечают долгосрочным интересам таджикского общества и безопасности."

Восьми журналистам и сотрудникам Радио Свободная Европа/Радио Свобода в Таджикистане запрещено работать в стране, так как они не были аккредитованы Министерством иностранных дел. Ранее Аслов заявлял, что власти не собираются закрывать Радио Озоди, однако они не будут регистрировать сотрудников, которые в своими статьями, по его словам, "наносят вред" государственной политике.

Таджикская служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода является одним из немногих оставшихся в стране источников независимых новостей, которые дают альтернативную государственным СМИ точку зрения. Она имеет самый популярный в Таджикистане канал YouTube (737 000 подписчиков; 200 миллионов просмотров видео в 2018 году) и страницу Facebook (176 000 подписчиков; 14 миллионов просмотров видео в 2018 году).