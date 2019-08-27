Ещё один сенатор США заявил об отказе в российской визе

Американский сенатор Крис Мёрфи заявил об отказе в визе для въезда в Россию. Он собирался приехать в составе двухпартийной делегации Конгресса США.

"К сожалению, российские власти продолжают изолировать свою страну, препятствуя как нашему, так и нескольким другим визитам в последние месяцы", – говорится в заявлении Мёрфи. По его словам, он является критиком Кремля, но верит в важность сохранения диалога между двумя странами. Сенатор-демократ осуждал, в частности, действия России в инциденте в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Ранее об отказе Москвы в запросе на въездную визу сообщил сенатор-республиканец Рон Джонсон. Он связал это с его критическими высказываниями в адрес президента России Владимира Путина.

МИД России объяснил, что сенатор находится в "стоп-листе" в ответ на аналогичные действия Вашмнгтона. Ведомство также утверждало, что Джонсону было об этом известно, и за визой он не обращался.