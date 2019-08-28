Росстат: более 18 миллионов россиян живут за чертой бедности

В России возросло количество жителей с доходами ниже прожиточного минимума. Как следует из данных Росстата, опубликованных 27 августа, во втором квартале 2019 года 18,6 миллионов россиян живут за чертой бедности, или 12,7 процентов населения страны.В тот же период прошлого года доход ниже прожиточного минимума получали 12,5 процентов россиян.

В Росстате это объясняют опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с инфляцией. Его величина по сравнению с прошлогодней выросла на 7,1 процента и составила 11 185 рублей. В то же время годовая инфляция составила 5 процентов.



При этом если бы прожиточный минимум увеличили на величину, равную инфляции, то уровень бедности был равен 12,1 процента - ниже показателя в 2018 году.

В начале августа Росстат сообщил, что уровень бедности среди детей в два раза превышает этот показатель по стране в целом - 26 процентов детей живут в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума.

Согласно "майским указам" президента Владимира Путина, к 2024 году правительство должно снизить уровень бедности в России в два раза. Так, согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2019 году он должен был составить12 процентов. В мае Счетная палата заявила, что в 2019 году уровень реальных располагаемых доходов россиян продолжит падать, а снизить уровень бедности, как это было запланировано в указе президента, в этом году не получится.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что "говорить о росте бедности в России, нельзя", несмотря на то что возросло число людей, у которых сократились доходы. Он объяснил это "внешнеэкономической конъюнктурой и рядом процессов, которые происходят в экономике России".