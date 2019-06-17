Кудрин предупредил о риске возникновения "революционной ситуации"

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин выразил обеспокоенность падением уровня жизни в стране. По мнению Кудрина, если уровень бедности будет расти, но нельзя исключать возникновения революционной ситуации. Своё мнение Кудрин высказал в эфире программы "Познер" на Первом канале, сообщает ТАСС.



Алексей Кудрин считает, что "бедность в России стала позором". Ранее в Счетной палате сообщили, что видят риски дальнейшего снижения реальных доходов населения в 2019 году.



Экономика России находится в состоянии застоя. Власти в течение шести лет не использовали шансы на изменения, заявил Кудрин в программе "Познер".